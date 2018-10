Sázka na LM stále zahalena tajemstvím. K případu se vyjádřil i srbský prezident

PAŘÍŽ/PRAHA Jen kusé informace se objevují o údajně zmanipulovaném zápasu Ligy mistrů mezi francouzským PSG a Crvenou Zvezdou Bělehrad. Ale o co méně je potvrzených informací, o to více osob o případu mluví.

Dle informací, které napsal francouzský L’Équipe, si měl nejmenovaný funkcionář hostů vsadit na porážku svého týmu o pět branek. Což se skutečně stalo, domácí hráči rozstříleli svého soupeře 6:1. Hráčům Paris Saint-Germain ale na utkání nic divného nepřišlo.



„Nemyslím si, že by to byla pravda. Předvedli jsme skvělé představení, a není to poprvé, co jsme někomu nadělili porážku o pět branek,“ poznamenal záložník Pařížanů Marco Verratti.

Jen během letošního roku porazili hráči PSG v lize o pět branek Lyon, Monako, Méty nebo Dijon. V Lize mistrů uštědřili v loňském roce skotskému Celticu Glasgow debakly 7:1 a 5:0, Anderlecht Brusel dostal na cestu do Belgie také 5:0.

L’Équipe tvrdil, že se šéfové klubů setkali, nicméně podle francouzských médií to není potvrzené. Neobvyklé by to ale nebylo, bývá běžné, že se předsedové obou mužstev setkají na společné večeři, při které proberou řadu témat, klidně i nesouvisejících s fotbalem.

Zároveň asi přijde žaloba na francouzský deník, jenž s obviněním přišel. Zvažuje ho management Crvene Zvezdy, podle jehož členů jde o pomluvu, která se nezakládá na pravdě a chtějí se jí právně bránit.

Ani srbský prezident Aleksandar Vučić celé kauze nevěří. „Myslím si, že jde o lež. Pokud je to ale pravda, tak bude potrestán ten, kdo poškodil jméno Crvene Zvezdy a naší země,“ podotkl. „Naše státní orgány budou spolupracovat se svými francouzskými protějšky a Interpolem. Uvidíme, jaké nám Francouzi poskytnou informace,“ dodal prezident Vučić.

K případu se vyjádřil i bývalý ředitel Dinama Záhřeb Zdravko Mamić. Ten se proslavil hlavně využitím služeb patnácti hlavních trenérů během třinácti let, ve kterých vládl v Záhřebu. Ale i on má potíže se zákonem v souvislosti s fotbalem. Letos byl v Chorvatsku odsouzen za daňové úniky a zpronevěru k trestu šesti let vězení. Ani to mu ale nebrání glosovat fotbalové dění.

„Je naprosto nemožné zfalšovat zápas na úrovni, na jaké je Liga mistrů. Nevidím způsob, jak by někdo nařídil skupině šesti či sedmi hráčů, aby si dali vlastní branky. Vždyť by položili hlavy na špalek,“ prohlásil Mamić.

Dění okolo zápasu a sázení na něj se stále vyšetřuje. Je ale prakticky nemožné, aby sázka proběhla u některé z velkých evropských sázkových kanceláří. Už v pátek média hovořila o tom, že sázka byla podána na některém z „exotických trhů“.