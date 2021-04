Šéf Realu Pérez: Superliga není exkluzivní podnik pro bohaté. Bez ní fotbal umře

Majitelé práv na LM odsoudili založení superligy a očekávají její neúspěch Majitelé vysílacích práv na Ligu mistrů odsoudili krok dvanácti velkoklubů, které v pondělí oznámily založení konkurenční uzavřené superligy. Soutěž označili za hrozbu fotbalu a míní, že nemá šanci na úspěch. Novou ligu založily Manchester United, Juventus, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán. Kluby by měly mít k dispozici fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun), zatím však není jasné, kdo by soutěž vysílal. Podle médií proběhlo jednání s Facebookem a Amazonem, obě společnosti to však popřely. Pokud by se superliga skutečně rozjela, pro majitele práv na Ligu mistrů by to znamenalo výrazný pokles jejich ceny. Španělská společnost Mediapro je však přesvědčená, že nová liga nebude mít dlouhou životnost. "Evropské společnosti mají s UEFA smlouvy do roku 2024 a nikdo tyhle smlouvy teď nebude rušit. Jediné, co založení superligy způsobí, je zbytečný neklid. Nemají šanci na úspěch, jinak to dopadnout nemůže," řekl agentuře Reuters šéf Mediapro Jaume Roures. "Jsme si vědomi obav mezi fanoušky i předními představiteli fotbalu. Superliga může výrazně poškodit zdraví fotbalu v zemi," uvedla společnost BT, která vlastní práva na Ligu mistrů pro Velkou Británii. UEFA pohrozila účastníkům superligy vyloučením z domácích soutěží a hráčům zákazem reprezentace. Neúčast hvězd v Premier League a dalších ligách by výrazně ovlivnila i hodnotu vysílacích práv národních soutěží, což by znamenalo nižší příjmy pro menší kluby.