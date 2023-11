Jak složit tým na Polsko? Šilhavému se nabízí spousta ofenzivních variant

Tři stopeři, nebo čtyři obránci?

Na křídelní pozice nasadit záložníky, kteří se budou věnovat defenzivě, nebo spíš útočníky?

Zpevnit střed pole třetím hráčem?

Koho na hrot, když je v nominaci pět klasických forvardů a tři další výhradně ofenzivní hráči? Konkrétně Kuchta, Čvančara, Hložek, Chytil, Chorý, Černý, Kušej a Lingr.

Šilhavý pro závěrečné dva duely v kvalifikaci v Polsku a proti Moldavsku nominoval čtyřiadvacet hráčů, o jednoho víc než se vejde na zápasovou soupisku. Jeden z nich tak v pátek na Národním stadionu ve Varšavě usedne na tribunu.

Když Češi v březnu do kvalifikace vstoupili právě soubojem s Poláky, Šilhavý vsadil na rozestavení se třemi stopery, dvěma středopolaři, dvěma wingbeky a třemi útočníky. Soupeře zaskočil úderným nástupem, z aktivní hry se zrodilo vítězství 3:1. Byl to nejlepší zápas Česka za letošní kalendářní rok.

Jenže následující utkání v Moldavsku se Čechům nepovedlo, v červnu na Faerských ostrovech vyrukovali s klasikou čtyři pět jedna, byť v záloze nastoupili útočníci Černý, Hložek a Jurečka.

V obou podzimních zápasech s Albánií, které nevyšly výsledkově ani herně, se Šilhavý vrátil k rozestavení tři čtyři tři. A v posledním duelu v říjnu proti Faerským ostrovům se všechno zase měnilo.

Jak by to mohlo vypadat v Polsku?

Nejspíš nejjednodušší bude vybrat gólmana, přestože chybí jednička Jiří Pavlenka. Podle některých indicií by měli trenéři ukázat na Jindřicha Staňka.

Mezi osmi nominovanými obránci je pět stoperů, což může signalizovat, že kouč chce hrát opět na tři vzadu, byť kvůli zranění není k dispozici Ladislav Krejčí.

Zastoupit ho může dodatečně povolaný David Zima, který by vytvořil tříčlennou obranu s Tomášem Holešem a Jakubem Brabcem. V kádru jsou ještě Martin Vitík a Patrizio Stronati.

Na pozice krajních obránců nebo wingbeků jsou v kádru jen Vladimír Coufal, David Jurásek, Lukáš Masopust a David Douděra. Coufal nastoupí vpravo a Jurásek vlevo, ať už bude rozestavení jakékoli.

Ve středu pole jistě nebude chybět Tomáš Souček, bez něj si Šilhavý sestavu představit nedovede. Vedle něj nejčastěji nastupoval Alex Král, během jeho zranění Michal Sadílek. O slovo se hlásí Lukáš Provod, který v posledním týdnech ukázal, že se mnohem líp cítí ve středu pole než na křídle.

Pokud by Šilhavý poslal do hry tři středopolaře, zbude místo jen na dva útočníky. Přitom v kádru jich má osm. Chybět by neměl Václav Černý, jeden z nejlepších Čechů v kvalifikaci, který však nastupuje z pozice pravého křídla.

Možné varianty sestavy v Polsku rozestavení 3-4-3: Staněk - Zima, Brabec, Holeš - Coufal, Souček, Král, Jurásek - Černý, Kuchta, Kušej 4-5-1: Staněk - Coufal, Brabec, Holeš, Jurásek - Černý, Souček, Král, Provod, Kušej - Kuchta 3-5-2: Staněk - Zima, Brabec, Holeš - Coufal, Král, Souček, Provod, Jurásek - Černý, Kuchta

V říjnu v Albánii na hrotu nastoupil Mojmír Chytil, jenž se v první půli nechal vyloučit. Následně proti Faerským ostrovům hrál Tomáš Čvančara, jehož Šilhavý nominoval až dodatečně, když dal v pátek gól za Mönchengladbach.

Nejvíc startů v současné kvalifikaci má Jan Kuchta, v týmu je ještě Adam Hložek a na šanci čekají i oba nováčci Vasil Kušej s Tomášem Chorým.

Kušej je brejkovým typem hráče, pro zápas v Polsku by se mohl hodit. Za Mladou Boleslav útočí z křídla podobně jako Černý ve Wolfsburgu.