„Sestřelí“ ho covid? S kontroverzním šéfem FCSB ztrácí trpělivost i fanoušci, týmu hrozí kontumace

GIURGIU/PRAHA FCSB (nový název Steauy Bukurešť) se potácí v potížích. Tradiční rumunský klub hlásí třináct nakažených hráčů a kvůli kontroverznímu majiteli nemá ve 3. předkole Evropské ligy proti Liberci koho nasadit. Hrozí mu tak kontumace.

Na jedné straně patří FCSB mezi respektované týmy, na té druhé ji sráží poněkud kontroverzní majitel a v současné chvíli i koronavirová pandemie.



Značně oslaben hrál tým před týdnem proti srbskému celku Bačka Topola, kvůli koronaviru nemohl nasadit devět hráčů. Chyběli tři brankáři a k dispozici nebyl ani jeden stoper. Do brány se tak do 2. předkola Evropské ligy musel postavit teprve devatenáctiletý Razvan Ducan, který v týmu normálně působí v roli čtyřky.

Na lavičku nemohl ani hlavní trenér, rovněž nemocný, zastoupit ho musel kouč rezervy Bogdan Vintila, kterého majitel klubu jen dva měsíce předtím z hlavního týmu suspendoval.

Dříve obávaný klub byl najednou vstupenkou do velkého fotbalu. Bačka Topola se chopil příležitosti a snažil se mermomocí přes oslabené Rumuny přejít dál. Dal šest branek, několik z nich šlo na vrub právě mladičkému brankáři. Jenže postup se nekonal.

FCSB dokázal dát šest branek taky, o tom, kdo půjde dál, rozhodl až penaltový rozstřel, ve kterém si devatenáctiletý gólman spravil reputaci.

Konečný výsledek? 7:6.

FCSB se nakonec popasoval i před čtyřmi dny v rumunské lize s Arges. Nováčka soutěže porazil 3:0 a doufal, že kontrolní testy už dopadnou dobře, že se většina nakažených stihne uzdravit a do utkání s Libercem nastoupit.

Jenže místo toho přišel další šok. Uzdravil se sice kouč Anton Petrea, ovšem nakažených naopak přibylo: aktuálně jich má klub už sedmnáct, z toho třináct hráčů.

Rumunský celek se tak potýká s obrovskými potíži. Koho postaví proti Liberci, se kterým má dnes večer hrát? Na poslední chvíli se snaží dojednat odložení utkání na sobotu, ale to se českému celku moc nelíbí, do Rumunska už totiž odletěli.

Když je rodina více než byznys

„Právě jsme přistáli,“ napsal LN včera po poledni tiskový mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský.

„Máme informaci, že požádali o odklad do soboty. Neumíme si to moc představit, že tam přijedeme a oznámí nám, že se hraje v sobotu. Ale když to bude, tak to bude. Tahle doba je zvláštní, přináší zvláštní rozhodnutí. Vidíme to i u české vlády, kolikrát jsou to chaotická rozhodnutí. Musíme se se vším vyrovnat, na vše budeme připravení. Nejdůležitější je nedělat z toho vědu,“ přidal poté trenér Pavel Hoftych.

Právě nedostatek hráčů jde za majitelem FCSB Gigim Becalim. Kontroverzní šéf totiž v létě rapidně zkrouhl rozpočet, neuvolnil žádné prostředky na nové posily a vysvětlil to tím, že kvůli pandemii potřebuje zabezpečit hlavně svou rodinu.

Rumunský gigant kvůli tomu musí hrát se značně omezeným kádrem. Když vypadne jeden hráč ze základní sestavy, nemá trenér adekvátní náhradu.

Asi netřeba vysvětlovat, co se stane, když jich vypadne rovnou třináct najednou.

Becali je v Rumunsku nechvalně známý zejména svými výstřelky, kterých mají dost už i příznivci klubu. Šokoval například tím, když zavolal do televizního pořadu a v živém vysílání rozhořčeně hovořil o tom, že ženy k fotbalu nepatří.

„Je to proti lidskosti. Bůh přece nestvořil ženu, aby hrála fotbal, ale aby přitahovala nás muže,“ nebral si servítky.

Jenom výčet jeho eskapád by dal na knihu. Problém s ním mají zejména trenéři, kterým neustále mluví do práce, jeden z nich kvůli tomu skončil už po sedmi utkáních. Jednou prý dokonce oslovil trenéra jen proto, že se narodil ve stejném znamení zvěrokruhu.

Rumunským novinářům, kteří ho kritizovali, vyhrožoval zabitím, odmítl do klubu hráče tmavé pleti a kvůli machinacím s pozemky byl dokonce i ve vězení.

Nedostatek hráčů, kteří by zaplnili mezery v týmu už je poslední kapkou, kterou neméně horkokrevní a divocí příznivci rumunského velkoklubu, který v roce 1986 vyhrál tehdejší PMEZ, současnou Ligu mistrů, musí snášet.

A pokud jeho tým přes původně jasného outsidera zLiberce nepostoupí, nebo bude kvůli koronaviru vyřazen od zeleného stolu?