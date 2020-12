Siegl: Už by to chtělo derby vyhrát, abychom nemuseli pořád poslouchat posměšky

Praha Přes čtyři roky. Celkem jedenáct zápasů. Tak dlouho čeká Sparta na triumf v derby nad odvěkým rivalem ze Slavie. Změnit to může v neděli ve šlágru desátého kola, kdy jej bude hostit na Letné. Úplně bez diváků. „Také to bude historický okamžik, bohužel,“ připomíná v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz sparťanská ikona, útočník Horst Siegl (51), který má doma jedenáct mistrovských trofejí.

„Slavia si ve čtvrtek v Evropské lize zajistila postup do play-off, Spartě postup unikl. Ale ne v souboji v Lille, ale jiných zápasech. Ve Francii to klidně mohlo skončit remízou, myslím, že vyrovnání bylo regulérní, škoda, že v Evropské lize není VAR. Moct bojovat za týden o postup proti AC Milán by byla pro kluky vzpruha, ale i tak má za sebou pět těžkých zápasů, ve kterých řada z hráčů sbírá cenné zkušenosti, které nyní mohou prodat,“ přidává bývalý ligový kanonýr..



Lidovky.cz: A kdo v tomto sběru hraje ve Spartě dle vás prim? Myslím, že mladší ze jmenovců Láďů Krejčí dává důležité branky, hraje dobře. Ale neukazoval bych na jednotlivce, Sparta se snaží hrát týmově, v tom musí pokračovat. A z toho vzejde nadstavba, pět branek Juliše ve dvojzápase se Celtikem, nebo skvělé gólové přihrávky Dočkala v posledních duelech.

Lidovky.cz: Ten mimochodem dokázal lehce odpovědět na kritiku, která kolem reprezentační pauzy snesla na jeho hlavu, souhlasíte? Taky jsem si kladl otázku, zda ten post de facto na hrotu, zda to je pro něj, zda má pro to předpoklady. Protože on má skvělou techniku, oko, přihrávku, takže současný post mu dle mého sedí daleko více. Myslím, že on to ví sám, že v některých zápasech nebyl v top formě, ale od toho máte spoluhráče, aby vás případně podrželi.



Lidovky.cz: Paralela s Horváthem nebo Hušbauerem se lehce nabízí. Protože po technické stránce, co se týče kopací techniky, je nadstandardním hráčem… Určitě ano, pro něj je ideální, když je v záložní řadě, před sebou další hráče, kterým může nabízet své nahrávky. Nabízí se to i pro styl se třemi obránci a dvěma útočníky, který nyní Sparta hraje.



Lidovky.cz: Předpokládáte tedy, že bude v neděli hrát?

Dle mého ano, je stále jedním z tahounů, navíc patří mezi ty nejzkušenější hráče. Jsem ale zvědavý na Spartu jako celek. Protože po poslední pauze jsem ji věřil, a nakonec zápas s Plzní ukázal, že byla o třídu lepší, takže jsem zvědavý, zda se z toho poučí.



Lidovky.cz: Takže kdo je na tom momentálně lépe? Sparta, nebo Slavia?

(úsměv) Těžká otázka. Sparta musí vyhrát, nebylo by dobré, aby jim po třetině sezony utekli na pět bodů. Slavia má postup v Evropské lize v kapse, může být ve větším klidu, uvolněná, zase poslední dva duely v Edenu skončily remízou, což je určitě povzbudivé. Navíc teď hraje doma, i když obvyklá bouřlivá kulisa tentokrát nebude a bude hodně sházet.

Fanoušci Sparty oslavují vítězství.

Lidovky.cz: Naposledy se na Letné ještě hrálo s diváky, na Slavii se hrálo ve chvíli, kdy pár tisíc diváků do hlediště mohlo, tentokrát to bude poprvé úplně bez podpory fanoušků v hledišti…

No, to bude vlastně taky historická událost. (pousměje se) V televizi sice budou mít lidé podzvuk, ale na stadionu to nebude. Pro hráče to bude zvláštní. V derby jste zvyklí na chorea, fanoušci se na zápas těší vlastně půl roku, máte pochody na stadion soupeře, což teď také padá. Určitě to bude derby chybět, na druhou stranu pořád je to derby, které chcete vyhrát. Takže je vaše povinnost se na něj pořádně připravit. Já si myslím, že hráči na to vše po pár minutách stejně zapomenou.

Lidovky.cz: Takže věříte, že se dovedou hráči nahecovat?

Věřím, že ano, ale nic vám nenahradí chvíle, kdy čekáte v tunelu, vyjde do bouřící arény, podávání rukou, výkop. To se nikdy neomrzí a vždy vás to nakopne. Ale říkám, je to derby, chcete skalp rivala a je jedno, zda jsou v hledišti diváci, nebo ne. Pořád je to zápas o tři body, o vítězství, pořád víte, že ho budou sledovat fanoušci v televizi.

Lidovky.cz: Dokázal byste se vy od toho oprostit?

Nevím. Já podobnou situaci zažil jen v přípravných zápasech. A vlastně i na těch často v Česku pár lidí, pár diváků přišlo. Takže těžko říct. Musíte si to ale umět nastavit v hlavě, my vlastně v té přípravě taky museli bojovat, minimálně jste hráli o sestavu, protože místo v základní jedenáctce ve Spartě, nebo Slavii nemáte nikdy jisté.

Lidovky.cz: A Sparta má motivaci ještě jednu – jedenáct zápasů rivala neporazila. Naposledy 20. března 2016…

Hrozné. Šílená porce zápasů. (povzdychne) Ale musíme si přiznat, že nyní tu štafetu ligového lídra drží Slavia, celou tu dobu jsou před námi a potvrzovala to i v derby. Jak jsem ale řekl, poslední dva zápasy v Edenu nehrála Sparta špatně a byla i blízko k vítězství, tak snad na to nyní doma naváže a konečně vyhraje. Protože jedenáct zápasů, to je šílené, taky by mě to hlodalo… (kroutí hlavou)

Lidovky.cz: Hlavně naposledy na Spartě 0:3.

Tam jsem byl. A to bylo hodně kruté. (povzdech) Pamatuji si, že chtěli lynčovat Stanciua a nakonec se smál on.

Lidovky.cz: A nehlodá vás to i tak? Nedostáváte to od kamarádů slávistů sežrat?

Určitě, bohužel. Samozřejmě. Nejde jen o výkony v derby, ale celkově postavení klubů, práci. Takže člověk už čeká na zlom, až se budeme moct zase posmívat my. Ale musím uznat, že Slavia nyní hraje dobrý fotbal, má dobrý výběr hráčů, což se ve Spartě poslední roky nedaří. Ale věřím, že poslední měsíce ukazují snad konečně změnu k lepšímu.

Lidovky.cz: Ještě jedno historické okénko: naposledy byla pražská „S“ v podobné pozici v tabulce, tedy první a druhý s možností v derby rivala přeskočit, na podzim roku 2008. Tedy před dvanácti lety.

Fakt jo? To bych nikdy neřekl, že to takhle letí. Neuvěřitelné.

Lidovky.cz: Vrací se staré časy?

To je neskutečně dlouho, to by mě ani nenapadlo. Letos je tabulka hodně vyrovnaná, ale něco to značit případně i může. I když také Plzeň a Olomouc do toho mají co mluvit. Ale současná situace je dle mého správná, pokud by byla pozice opačná, bylo by to ještě lepší, ale myslím, že to tak bylo vždy, že Sparta a Slavia u nás určovaly trend. Plzeň už si myslím, ne, že by to měla za sebou, spíše vyčkává, co se stane. Ale jde jí to, viz. ten duel se Spartou, který zvládli skvěle, a zaslouženě vyhráli.

Lidovky.cz: Ještě k neděli. Kromě jiného se řeší také sparťanští brankáři. Kdo je dle vás jedničkou? Florian Nita, nebo Milan Heča? (smích) Tak jisté je, že chytat bude Ondřej Kolář, ve Slavii je situace jasná, pokud je zdravý. Přitom dlouho platilo, že na Spartě byli nejlepší brankáři u nás, i já jsem to zažil. V posledních týdnech se Nita s Hečou točí. Myslím, že Milan vychytal dobré zápasy, ovšem má trochu problém s hrou nohama, což u brankářů trochu bývá, zatímco naopak Nita by ten míč chtěl pomalu furt. Ale myslím, že kouč nic měnit oproti posledním duelům nebude a v brance uvidíme Nitu, protože v těch duelech tým podržel. Je otázkou, jak to bude dál, zda v zimě nebudou hledat nového brankáře, protože Nita je údajně na odchodu, tak jsem na to zvědavý. Každopádně obrana, brankáři mohou tento duel rozhodnout, protože směrem dopředu je to vyrovnané, ale Sparta více inkasuje, dělá vzadu více chyb. Nemůžete dostat čtyři góly doma od Českých Budějovic, třináct inkasovaných branek, to je hodně. Takže pokud se Sparta vyvaruje zbytečných chyb vzadu, tak může být derby zajímavé. Osobně čekám vyrovnaný duel a vůbec bych se nedivil, kdyby to zase skončilo remízou.

Lidovky.cz: Mimochodem, chybět bude nejproduktivnější sparťanský hráč Adam Hložek. Dá se říct, že se s jeho absencí ale už dokázal tým do určité míry vypořádat? Stoprocentně chybět bude. Osobně pro něj mám velkou slabost, vždycky jsem říkal, že je to hrotový hráč, což se nakonec i potvrdilo, s Lukášem Julišem si sedli, ladilo jim to, takže určitě chybět bude. Je otázkou, na jak dlouho bude mimo, protože Kozák je zranění, Tetteha před sebou pustili a najednou jste bez tří útočníků. Ale souhlasím s tím, že v posledních zápasech se s tím Sparta pasuje velice dobře, Juliše na hrotu výborně doplňoval Karlsson, ale na lavičce už moc kam sáhnout případně není.