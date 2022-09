Sivasspor - Slavia 1:1, rychlý gól, pak trápení. Provod zahodil penaltu

Vydechnutí, krátký rozběh a střela, při které balon posílá po pravé ruce brankáře...

Střídající Lukáš Provod mohl nervózní a rozháraný duel v Sivasu rozhodnout, ale jeho nepříliš dobře umístěnou penaltu v nastaveném čase zlikvidoval domácí gólman Vural. Pískot horlivých tureckých fandů se rázem změnil v jásot.

„Strašné zklamání z výkonu v defenzivě i ofenzivě. Snad až na Davida Douděru a Petera Olayinku. Beru to jako ztrátu, přijeli jsme sem vyhrát. I když jsme do zápasu dobře vstoupili a tvořili jsme si další šance, nastal pak neskutečný propad,“ zlobil se Jindřich Trpišovský. „Pár hráčů bylo na výletě. Je smutné, že jsme pak až v posledních sedmi minutách dělali, co mohli, abychom zápas strhli. Individuální výkony v první půli jsou velkým zklamáním,“ pokračoval.

Český vicemistr bere bod na úvod třetího nejprestižnějšího evropského poháru, v němž v minulé sezoně doputoval až do čtvrfinále.

Slavia měla většinu zápasu v Sivassu převahu, vytvořila si víc nebezpečných možností. Do Turecka přiletěla po sérii vydařených výkonů a výsledků, zatímco domácí ještě v sezoně nevyhráli soutěžní utkání.

A platí to i po čtvrtečním chladném večeru.

Hosté z Prahy začali perfektně. Po čtyřech minutách stoper Appindangdoye lajdácky při rozehrávce chyboval, Olayinka ho obral o míč, posunul si ho do vápna a nekompromisní ranou na bližší tyč prostřelil domácího gólmana.

A Slavia počítala další šance. Už předtím po závaru málem skóroval Jurásek, neujal se Masopustův volej, Olayinkova hlavička po Ševčíkově centru ani žádná další z nadějných akcí. Obrana Sivassporu s brankářem Vuralem byla nespolehlivá jako internetové připojení v Turecku. Slavisté si ale v koncovce nepočínali precizně. Místo toho přišel trest.

Gradel si na levé straně zatančil se stoperem Ousouem a předložil balon záložníkovi Sabovi, který z první vážnější příležitosti Sivassporu vyrovnal.

Ač stadion v Sivasu nebyl plný ani ze třetiny, tribuny rázem ožily. Při tureckém bouření nebylo slyšet slova. Zesílilo, když rozhodčí po Masopustově nešikovném skluzu ve vápně upadl jeden z domácích borců. Předtím zase nešetrný zákrok Keity na Traorého ocenil rozhodčí Jovič jen žlutou kartou. Ani jednou se Chorvat nemohl podívat na VAR, který se v Konferenční lize nepoužívá.

Zápas nebyl příliš pohledný.

Trenér Trpišovský se nezvykle často vztekal. Na vlastní svěřence i na chorvatského rozhodčího Joviče, který mu za protesty udělil i žlutou kartu. Místo zajímavých akcí přibývaly rozmíšky.

Nespokojenost Trpišovský vyjádřil i trojitým střídáním o poločase. Za Kačarabu, Traorého a matného mladíka Juráska poslal Provoda, Tiéhiho a Ewertona.

Jeho hlavička po hodině hry proskákala těsně vedle. O pár minut Provod z dálky hezky protáhl Vurala.

Hostující defenzivu trápil nalevo Gradel, napravo zase hbitý N’Jie. Kolikrát si sešívaná čtyřka obránců ledabylostí sama zavařila. Sivasspor si ale žádnou tutovku nevytvořil. Jen několik náznaků.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Klub jmena Slavie si tohle nemuze dovolit. Omlouvam se. oblíbit odpovědět

Slavia naopak domácí v závěru zatlačila. Další náhradník Tecl pálil do boční sítě, několik pokusů sešívaných zblokovali domácí na poslední chvíli.

Po uplynutí devadesáti minut vletěl do vápna Tiéhi, Goutas ho poslal k zemi. Žlutá karta, penalta. Lamentující Keita viděl druhou žlutou a musel ven.

Už jen jako divák sledoval, jak se domácí příznivci shlukli za brankou Vurala a rozsvítili mobily. Pokusili se kopajícího Provoda rozhodit. Zjevně to vyšlo. Krátce po penaltě duel skončil plichtou, z níž mají daleko větší radost domácí.

Příští čtvrtek hostí Slavia v dalším duelu Konferenční ligy kosovský Ballkani, který na úvod skupiny doma remizoval 1:1 s Kluží.