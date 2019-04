Skandál obřích rozměrů. Rozhodčí se vymlouvají, že viděli faul na Hušbauera pozdě

PRAHA Slávisté se zlobí. „To video radši zrušte,“ volají. Odvolaná penalta a žlutá karta za simulování. I druhé přezkoumání situace v pokutovém území Sparty šlo ve fotbalovém derby (1:1) proti domácí Slavii. „Je to pryč, je zbytečný o tom mluvit, body nám to nevrátí,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Video významně vstoupilo do 291. derby pražských S.



„Video je jediná správná cesta ve fotbale. Musí v něm být. Fotbal se tak zrychlil, že rozhodčí nemají některé situace šanci postřehnout. Ale měli bychom se postarat o to, aby bylo na všech zápasech ligy. A za druhé, aby ti naši rozhodčí měli tu správnou techniku,“ zdůraznil Trpišovský.

Po deseti minutách nedělního souboje sudí Karel Hrubeš odpískal pokutový kop po zákroku sparťanského brankáře Florina Nity na Hušbauera. A Nitovi udělil žlutou kartu za zmaření zjevné brankové příležitosti.

„Jasná penalta, nebylo vůbec o čem,“ prohlásil Hušbauer.

Rozhodčí Karel Hrubeš odvolává penaltu po faulu na Josefa Hušbauera.

Sudí u videa Pavel Franěk i jeho asistent Jiří Berka v přenosovém voze u stadionu zahájili přezkoumávání situace.



Viděli, jak si Hušbauer dal míč podél Nity, který po něm sáhl rukou a zasáhl jeho kopačku. Slávistický záložník šel k zemi.

Hlavní sudí čekal, až mu videoasistenti pošlou prokazatelné záběry na monitor k hrací ploše. Když je Hrubeš zhlédl, gestem zrušil žlutou kartu Nitovi, odvolal penaltu a Hušbauera napomenul za simulování.

„Jasnej kontakt, já bych šel sám. Nevím, je to úsměvný. Komedie,“ zlobil se Hušbauer. „Říkal, že neviděl průkazný materiál. Neviděl, že by tam kontakt byl.“

Sudí Hrubeš však po zápase šokoval.

„Ze dvou dostupných záběrů nebylo poznat, že by došlo k podražení. Ale po utkání jsem viděl záběr, který jsem pro tu situaci bohužel neměl k dispozici. A na něm bylo vidět, že k podražení Hušbauera došlo a pokutový kop měl být nařízen.”

Miroslav Stoch (vlevo) a Lukáš Masopust spílají Guéloru Kangovi.

Co to znamená? Buď že videorozhodčí neměli v přenosovém voze k dispozici všechny záběry, nebo Franěk na monitor z nějakého důvodu neposlal ten nejprůkaznější.



„Není možné, aby videorozhodčí neměl k dispozici všechny záběry z televizního přenosu,“ upozornil Štěpán Hanuš z Ligové fotbalové asociace, která soutěž řídí.

Jak je to tedy možné? Záhada? Úmysl? Neschopnost?

„Když následně byla hra zahájena, tak jsme dostali záběr, z něhož bylo jasné, že jsme udělali chybu a měl být nařízen pokutový kop,“ řekl Pavel Franěk pro sport.cz.

Pokud to tak je, v tu chvíli se už k situaci vrátit nemohli.

Nemohl Hušbauer situaci ustát, protože záznam zároveň prokázal, že pádu přidal? „Určitě ne, jasnej kontakt, on do mě vletěl, jasná penalta. Nemohl jsem pokračovat,“ zdůraznil.

Tomáš Souček (nahoře) v hlavičkovém souboji s Guélorem Kangou.

„Pepa neměl důvod padat, mohl to uklízet do prázdné brány. Není takový, aby padal. Zakopl o jeho ruce,“ tvrdil záložník Tomáš Souček, který už držel míč a chystal se pokutový kop zahrát. „V poslední době si na ně věřím.“



Šanci však nedostal. A to ani ve 27. minutě, kdy se zkoumala situace, ve které byl právě Souček. Po centru z rohu šel k zemi po souboji se Zahustelem.

„Drželi jsme se vzájemně, to k tomu patří, ale když už jdu hrát balon a on mě stáhne zezadu, tak asi to je další penalta. Ale video v buňce ukázalo, že ne,“ krčil Souček rameny.

Sudí nejspíš usoudili, že předchozím „vzájemným držením“ získal Souček v souboji výhodu, tudíž pak následné Zahustelovo stažení nechali bez povšimnutí.

„Všichni říkali, že to byla jasná penalta. Nechápu, proč to video tam je. Já bych ho radši zrušil, když vidím, jak to funguje. Jak to fungovalo včera (v Plzni), jak to funguje dneska. Pro mě jasnej výsměch českého fotbalu,“ prohlásil Hušbauer.

„Kdybych tady řekl, co si myslím, tak dostanu stopku,“ podotkl Souček.



Trenéři byli zdrženlivější. „Neviděl jsme to ještě, takže se mi to špatně hodnotí,“ řekl sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

„Byly tam tři sporné situace, ještě ruka Costy. Ta byla ze všech nejjasnější,“ poznamenal Trpišovský.