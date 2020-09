Skandál v Turecku. Fotbalistu se pokusila zabít manželka, život mu zřejmě zachránil její milenec

V dobách své aktivní kariéry patřil Emre Asik mezi elitní turecké fotbalisty. Ač se mu dařilo na hřišti, doma už to tak slavné nebylo. Poté, co zažádal o rozvod, se ho exmanželka chtěla zbavit.

Dnes je mu 46 let a hráčskou kariéru ukončil v roce 2008. V Turecku oblékal barvy snad všech elitních týmů, nastupoval například ve Fenerbahce, Galatasarayi, či Besiktasi. Kariéru končil na hostování v Ankarasporu. Byl také pevným článkem turecké fotbalové reprezentace, se kterou vybojoval třetí místo na mistrovství světa v roce 2008 a rovněž na EURO 2008.

Za dvanáct let aktivní kariéry si přišel na slušné peníze, doma to už ale tak slavné nebylo. Jaké bylo jeho manželství, ví asi jen on a jeho manželka, sedmadvacetiletá modelka Yagmur Asiková. Moc růžové ale zřejmě ne. Každopádně se Asik rozhodl s manželkou rozvést a všechny tři děti dostal do své péče.



V červnu letošního roku se do médií dostalo video, na kterém se Yagmur se svým bývalým manželem hádala, děti totiž nechtěly matku opustit, vídat je však mohla jen každou neděli na šest hodin.



Nakonec se rozhodla to nenechat jen tak. Ať už se mu chtěla pomstít, vzít děti, či se jí nelíbila vidina života bez jeho peněz. V každém případě se ho však rozhodla zabít, sama to ale udělat nechtěla.

Nejdřív o to požádala svého milence Erdiho Sungura, který však zavraždit fotbalistu odmítl. “Měl jsem s ní poměr a jen přemýšlela, jak po jeho smrti zbohatne. Požádala mě, abych ho zabil, ale odmítl jsem,” prozradil později.

S odmítnutím se ale smířit nechtěla a zkusila ho ještě přesvědčit. „Jednou přinesla kus masa a řekla, abych do něj střílel. Vystřelil jsem, ale křičel jsem na ní, že to nemůže udělat. Hodně se na mě pak zlobila,” prozradil později médiím.

Asikova manželka to ale nechtěla nechat být. Snažila se sehnat nájemného vraha, pro kterého měla připravených 1,2 milionu dolarů. Sungur se ale rozhodl jít na policii a vše nahlásit, čímž fotbalistovi dost možná zachránil život.