Škoda o působení v Turecku: Překvapil jsem sebe i klub, vedení mi za 10 gólů slíbilo prémii

PRAHA Fotbalista Milan Škoda nečekal, že mu první půlrok v Rizesporu po odchodu ze Slavie vyjde až tak dobře. Čtyřiatřicetiletý útočník si v jarní části sezony připsal v novém tureckém angažmá 10 branek a vstoupil do Klubu ligových kanonýrů pro hráče se 100 a více góly v nejvyšší soutěžích. Střeleckou produkcí překvapil i vedení klubu, které mu do smlouvy dalo prémii pro případ, že se trefí aspoň desetkrát. Škodu by výkony mohly vynést zpět do reprezentace a v koutku duše doufá, že by si příští léto mohl zahrát na mistrovství Evropy.

Škoda odehrál za Rizespor 17 utkání turecké ligy a s 10 góly se stal nejlepším týmovým střelcem. „Nečekal jsem to a myslím, že to nečekali ani oni, protože mi do smlouvy dali nějakou prémii za deset gólů. Věřili, že to stoprocentně nikdy nedám, že to tam možná ještě nikdo nedal. Takže byli úplně v klidu. Deset gólů je dost, ještě když jsem tam byl první půlrok. Takže z toho pohledu jsem spokojený,“ řekl novinářům Škoda, který byl dnes po sezoně jako 74. člen uveden do Klubu ligových kanonýrů.

„Zatím tu prémii nezaplatili, ani jsme se o tom nějak vůbec nebavili. Když jsme podepisovali smlouvu, tak to tam dávali. Dáš deset gólů, tak dostaneš tolik. Vyhrajeme pohár, tak tolik. My jsme na sebe s manažerem koukli a říkáme: ‚Deset?‘ Já mu říkám, že ať tam dá třeba sedm, něco reálného. A on, že ne. Říká: ‚Jestli to chceš, musíš dát deset‘,“ dodal Škoda, který vstřelil 17 prvoligových branek za Bohemians 1905 a 77 za Slavii.

V Turecku o jeho jubileu nevěděli. „Vůbec to tam nikdo neřešil, nikdo se na to neptal. Ani poté, když jsem to dal, to nikdo nevěděl,“ uvedl Škoda. Jubilejní stý gól dal v závěru červnového utkání na hřišti Antalyasporu, kde snížil na konečných 1:3. „Nijak jsem to neoslavil. Dal jsem to z penalty, na kterou jsem ani nechtěl jít. Prohrávali jsme 0:3, byl jsem celkově nějak naštvaný. Říkám si: ‚Tak já dám 100. gól z penalty za stavu 0:3...‘. Ale trenér říkal, že mám jít, protože jsem kopal předtím s Galatasarayem. Tak jsem šel, dal jsem 100. gól a pak nic. Pak jsem jel na hotel a domů,“ líčil Škoda.

V Turecku si rychle vydobyl respekt a dokonce zahrává penalty. „Hrozně mi pomohlo, že jsem dal hned první zápas dva góly. Tím jsem si získal nějaký respekt, to mi tu cestičku trošku umetlo, že jsem to měl docela dobré. I když byly taky zápasy, kdy to nebylo úplně ono,“ řekl Škoda.



„A ty penalty? První jsem kopal na Trabzonu. Vedli jsme po poločase 1:0, ale pak jsme dostali asi čtyři góly a v 90. minutě penalta. Chtěl jsem si to vzít, protože jsem byl na ten zápas zrovna napsaný. Přišli za mnou dva tři lidi, že to chtějí kopat, jenže oba střídali. Já říkám: ‚To určitě, já tu běhám 90 minut jak ... a ty sem přijdeš na deset minut a budeš si kopat penaltu,“ vyprávěl s úsměvem Škoda.

Rizespor hrál až do posledního kola o udržení. Mezi elitou zůstal, ale nakonec kvůli koronavirové krizi nesestoupily ani týmy, které se nezachránily. „Poslední čtyři kola jsem cítil, jak ta důležitost roste, že to už musíme zvládat. Celý půlrok jsme hráli fakt špatně venku, ale doma jsme to zvládali. Otočili jsme zázračně zápas s Kayserisporem góly v 90. a 93. minutě. Pak jsme prohráli zase venku, ale doma jsme vyhráli s Malatyasporem. Všichni říkali, že když vyhrajeme a Kayserispor doma prohraje, už jsme zachráněni. Ale stejně to tak nebylo, hráli jsme o záchranu do posledního kola a byli jsme kousíček od sestupu,“ řekl Škoda.

Jeho výkony by mu mohly vynést návrat do reprezentace, za kterou naposledy nastoupil vloni v březnu. Příští rok národní tým čeká odložené Euro. „Je to hrozně daleko, pro mě v tomhle věku ještě trošku dál. Ale je to nějaká výzva, nějaký cíl. Pamatuji si Euro 2016, to byla skvělá akce. Strašně jsem si to užil, i když jsme bohužel nepostoupili,“ řekl Škoda, který na šampionátu gólem pomohl k remíze 2:2 s Chorvatskem.

„Je to velká motivace. I když vím, že momentálně je v repre dost útočníků, kteří jsou přede mnou. I když bych dával góly, stejně asi budou přede mnou. Ale ve fotbale se může stát všechno. Když nastane nějaká dobrá shoda náhod pro mě, stát se to může. Maličko tomu věřím,“ dodal.

V Rizesporu má smlouvu ještě na rok. „O prodloužení jsme se zatím vůbec nebavili. Ani nevím, jestli bych chtěl. Momentálně to cítím tak, že ještě ten rok v zahraničí pro mě bude maximum, co bych tam mohl být. Ale uvidíme,“ podotkl Škoda. Slavia by mu ráda po kariéře nabídla práci v klubu. „Nepřemýšlím, co bude po kariéře. Zatím se chci ještě stoprocentně věnovat fotbalu a vím, že kdybych se začal věnovat i něčemu jinému, určitě by mi to neprospělo,“ dodal.