Slavia - AS Řím 2:0, oba góly po pauze, domácí si poháry zahrají i na jaře

Slavia byla celý zápas jasně lepším týmem, slavný soupeř se zmohl jen na pár výpadů ve druhém poločase poté, kdy od 50. minuty prohrávala 0:1. Druhá branka v 74. minutě zápas definitivně zlomila.

U obou gólů byl Masopust, jenž v původním rozestavení nastoupil na pozici pravého stopera. Občas však běhal i na levém křídle.

Krátce po půli si našel Provodův centr, jeho hlavičku hostující brankář vyrazil vedle sebe. Dobíhající Chytil nezazmatkoval, nestřílel z úhlu, ale dal míč pod sebe na malé vápno, odkud ho Jurečka se štěstím dotlačil za čáru.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Druhý gól dal Masopust sám. Za pokutovým územím zůstal zcela volný, měl čas si míč nachystat a tvrdě a přesně vystřelit k tyči. Svilar na jeho skákavou ránu nedosáhl.

„Pomohl nám rychlý gól ve druhé půli. Celkově náš výkon pokračoval ve velkých parametrech až do konce a mohli jsme přidat ještě další góly. Na druhou stranu za stavu 1:0 nás podržel Mandous. Myslím, že je to zasloužené vítězství po výborném týmovém výkonu,“ uvedl slávistický trenér Trpišovský.

Slavia ze čtyř zápasů potřetí vyhrála a skončí nejhůř třetí ve skupině, což znamená přesun do Konferenční ligy. Má však tak výhodné postavení, že se s AS Řím na dálku popere o první místo a přímý postup do osmifinále Evropské ligy. Druhého v pořadí čeká ještě jeden zápas v play off proti jednomu z týmů ze třetích příček Ligy mistrů. Za tři týdny hraje Slavia v Tiraspolu a v prosinci končí doma se Servette Ženeva, oba její zbývající soupeři jsou outsideři.

Před dvěma týdny slávisté v Římě podlehli 0:2, ale odveta v Praze měla zcela jiný průběh. Po půli zněly statistiky: střely na bránu 1:0, mimo 7:0, rohy 4:0.

Slávistický útočník Václav Jurečka slaví gól do sítě AS Řím.

Ani po přestávce se příliš nezměnily, byť hosté už i vystřelili.

Slávisté byli pro soupeře nepříjemní, napadali, rychle dostupovali. Soupeře předčili tvrdou hrou, důrazem v soubojích, navíc francouzský sudí hru v úvodu dost pouštěl. Pak si uvědomil, že by chvílemi rozdivočelé hráče neukočíroval, tak radši hru přerušil.

Domácí pořád měli míč a valili dopředu. Ale když se dostali k pokutovému území, naráželi na vlastní technické nedostatky, nepřesnosti, špatná řešení.

Přesto jednu šanci si za první poločas vytvořili. Ve 27. minutě Zafeiris poslal z místa pravého křídla střílený centr, Chytil si ho štěstím zpracoval a z otočky z malého vápna v tísni poslal míč nad bránu.

Slávistický záložník Christos Zafeiris zezadu drží římského Leandra Paredese.

Hosté přijeli zápas nějak odehrát. Jako by jim na něm vůbec nezáleželo. Byli mdlí, ležérní, ani se moc nesnažili. Nevěděli, co mají hrát. Když se rozhodli pro krátké přihrávky, kvůli slávistickému presinku se nikam nedostali. Když se rozhodli hru přenést na soupeřovu polovinu dlouhým pasem a nákopem na Lukaka, hned byli bez míče.

„Nedokážu si ten výkon vysvětlit, sám nevím. Slavia si vítězství naprosto jednoznačně zasloužila, zatímco my jsme si jednoznačně zasloužili prohrát,“ zlobil se hostující kouč José Mourinho.

Od belgického útočníka se balon odrážel jako od zdi, Belotti všechno zkazil a třetí útočník El Shaarawy byl neviditelný.

Útočník Andrea Belotti z AS Řím uniká Lukáši Masopustovi ze Slavie.

Do druhé půle už El Shaarawy nenastoupil stejně jako středopolař Aouar, ale na vystoupení AS Řím se nic moc nezměnilo. Naopak, po zaváhání v obraně hosté inkasovali. Pak přece jen trochu snahy do zápasu dali. Belotti mohl hned vyrovnat, utekl Ogbuovi, ale z dobré pozice střílel slabě a Mandous si poradil.

Slávisté nechali protivníka chvílemi hrát a po zisku míče vyráželi do brejků. Nebrzdili však, dál doráželi. V ofenzivě měli víc místa, Provod po rychlé akci pálil z vápna ke vzdálenější tyči, Svilar s námahou přízemní ránu vyrazil.

Hosté už nebyli pasivní, sem tam našli mezeru ve slávistické obraně a nebezpečně zaútočili. Zelik, Lukaku i střídající Dybala měli dobré pozici, ale zakončovali mizerně. Vyrovnat nedokázali a slávisté je potrestali druhým gólem. V nastavení mohl ještě dvakrát skórovat střídající Van Buren, ale své tutovky neproměnil.