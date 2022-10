Slavia - Kluž 0:1, dvě tyče, šance, ale žádný gól. Hosté udeřili před půlí

Pro českého zástupce jde o výraznou komplikaci v boji o postup do vyřazovací fáze. Po třech zápasech mají všechny týmy ve skupině G po čtyřech bodech, přičemž Slavia klesla kvůli horšímu skóre až na třetí místo.

V druhé polovině evropského podzimu ji navíc čekají dva venkovní duely, ten první už příští týden v Rumunsku...

Kluži má Slavia co vracet.

1. Ballkani 3 1 1 1 7:7 4 2. Sivasspor 3 1 1 1 5:5 4 3. Slavia Praha 3 1 1 1 4:4 4 4. Kluž 3 1 1 1 2:2 4

I když v domácím prostředí po celých devadesát minut tvořila hru. Držela balon, kombinovala a tlačila se dopředu, gól skvěle bránícímu soupeři nevstřelila. A v poslední minutě prvního poločasu nečekaně inkasovala.

Slávisté jako by se po jednom z verdiktů italského sudího Maresky, který byl nepřesný na obě strany, pořádně nesoustředili. Dohadovali se, byli nekoncentrovaní, nesví.

Nedůrazní Douděra s Ousouem u rohového praporku nedostoupili Rogera, soupeře nechali odcentrovat a druhý stoper Kačaraba se zase v pokutovém území nechytil s útočníkem Jangou. Ten z bezprostřední blízko prostřelil Koláře u bližší tyče.

Byla to teprve druhá přesná střela hostů, kteří se k bráně Slavie v průběhu celého utkání přibližovali sporadicky.

Hrál se úplně jiný zápas než před třemi týdny, kdy do Edenu přicestovali ofenzivně naladění fotbalisté kosovského Ballkani. Padlo pět branek, oba týmy si vytvořily celou řadu gólových šancí a fanoušci se bavili.

Tentokrát to bylo pro všechny spíš utrpení.

Slavia dobývala a Kluž v hlubokém, byť aktivním bloku odolávala a odolávala.

Střely na bránu? Osm ku třem.

Střely vedle? Devět ku čtyřem.

Rohy? Dvanáct ku třem.

Trenér Jindřich Trpišovský den před výkopem herní styl soupeře s nadsázkou přirovnal k prešovskému betonu a obránce Jurásek doufal, že slávisté k úporné defenzivě soupeře najdou ten správný klíč. Nenašli.

Sám mohl obranu Kluže překonat po necelé minutě. Zakončoval akci, kterou rozjel riskující brankář Kolář ve vlastním malém vápně. Do střely však obětavě skočil jeden z hostujících obránců a brankář Scuffet o chvíli později parádně vytáhl i Olayinkovu hlavičku.

Vedoucímu gólu byl proto po necelé půlhodině nejblíž kapitán Tecl, který patičkou jemně tečoval střílený centr. Míč se odrazil od tyče.

Brankovou konstrukci ještě před pauzou trefil také Provod, jenž napřáhl slabší pravačkou z dvaceti metrů. Někteří fanoušci v Edenu už zvedali ruce, ale i tuhle možnost Rumuni přežili a vzápětí nečekaně udeřili.

Slavia se trápila.

Na rozbitém terénu ve druhém poločase do obrany protivníka bušila a bušila, jenže žádnou opravdu vyloženou příležitost si však nevytvořila. Scházel jí plán B, moment překvapení, zkrátka něco, čím by soupeře přechytračila. Výborný gólman Scuffet pochytal střely Olayinky či Usora, rozdíl do hry nevnesli ani střídající Sor, Ewerton, Traoré či Oscar.

Slávisté nastoupili doma netradičně v modrém.

Podle UEFA by totiž obvyklá červenobílá kombinace mohla být pro televizní diváky snadno zaměnitelná s dresy soupeře, kteří hráli celí v bílém.

Kluž, která je rumunským šampionem z posledních pěti sezon, dosud v Evropě získala jediný bod a v Praze hrála o naději do druhé poloviny pohárového podzimu. Soupeři z Česka oplatila tři roky staré vyřazení ze závěrečného předkola Ligy mistrů, Slavia tehdy postoupila po dvou výhrách 1:0 a v základní fázi prestižní soutěže pak narazila na Inter Milán, Dortmund a Barcelonu.