Záhada trávníku na Slavii. Klub ho bleskově vymění, nic odkládat nebude

Slávisté nastoupí do třetího předkola Evropské ligy proti ukrajinskému protivníkovi ve čtvrtek v 19 hodin, další domácí utkání ale mají na programu 20. srpna čili za pouhých deset dnů.

V mezidobí nicméně povrch, který je po pouhých třech ligových kolech a šesti týdnech od položení v katastrofální kondici, nahradí.

„Během pátku, soboty a neděle dojde k jeho sundání a rekultivaci podloží. V pondělí, úterý a ve středu dojde k položení nového. Objednán je speciální trávník z Německa. Dle dodavatele by se na něm čtvrtý den od pokládky mělo v klidu hrát,“ sdělil iDNES.cz ředitel strategické komunikace klubu Jakub Splavec.

Ivan Schranz ze Slavie odehrává míč mezi bránícími hráči Zlína.

Ve hře byl scénář, že by Slavia mohla získat čas odložením příštího ligového utkání v Edenu s ostravským Baníkem. Ligová fotbalová asociace, jež v Česku řídí obě profesionální soutěže, to v aktualizovaných regulích umožňuje pohárovým zástupcům, pokud postoupí do play off (to Slavii nemine, v případě neúspěchu s Dniprem „spadne“ do Konferenční ligy).

„Přestože nám Baník i LFA vyšly vstříc, za což jim nesmírně děkujeme, domácí zápas 20. srpna odkládat nebudeme,“ potvrdil Splavec.

Slavia výměnu nezbytně potřebuje, vždyť v neděli při zápase se Zlínem dokonce dva zaměstnanci klubu při přerušené hře vybíhali na hřiště, aby zadupali největší a nejbližší drny. Trenér Jindřich Trpišovský pak na tiskové konferenci přemítal, co roztrhaný povrch ještě vydrží.

„Horší už to být nemůže. Boří se nohy, stabilita je špatná. Hráči jsou unavení, protože je to propískované, stojí strašně sil se na tom pohybovat. Hodně si stěžují. Bude se muset něco stát, je v havarijním stavu. Svým způsobem je to hřiště neregulérní,“ prohlásil.

Slavia vedle snahy palčivý problém co nejrychleji vyřešit hloubala, jak je možné, že se trávníku tak znatelně nedaří. Nechala jej vyměnit po třech po sobě jdoucích červnových koncertech, takže času na zakořenění měl povrch dostatek.

„K poškození došlo vlivem extrémních teplot při prvních dnech od položení, kdy trávník dostal teplotní šok,“ vysvětlil Splavec. „Dodavatel bude uplatňovat náhradu škody na pojišťovně a náklady tedy nepůjdou za klubem.“

Klub už prostřednictvím šéfa Jaroslava Tvrdíka opakovaně vyvracel, že by za příšerný stav hrací plochy mohly koncerty.

„Za poslední roky jsme byli několikrát ohodnocení za nejlepší trávník v lize a koncerty byly i tehdy. Nejsou viníkem,“ vysvětlil Tvrdík na sociálních sítích.

Není to poprvé, co Slavia trable s hrací plochou řeší v průběhu sezony. Naposledy loni po podzimu musela provést rekonstrukci, poškozený povrch měnila třeba i na jaře 2019 – tehdy ještě v noci po památném vítězství nad Sevillou (4:3) vyjely v Edenu traktory, aby byl trávník nachystaný na Ligu mistryň a přípravný zápas reprezentace s Brazílií. Fotbalistky přitom na něj vyběhly necelý týden po bleskové akci, národní tým o sedm dní později.

„Jablonec nyní také mění trávník, pokládku dokončil v pátek a předpokládá, že na něm bude hrát příští neděli, tedy osm dnů od položení. To není ve fotbale nic mimořádného,“ uvedl Tvrdík. „Známe kluby, které mění trávník vědomě dvakrát až třikrát ročně. Normální doba na výměnu a zakořenění kvalitního trávníku je čtrnáct dnů.“

Kromě výměny se Slavia zabývá také potenciálními úpravami provozního modelu stadionu, který vlastní akciová společnost Eden Arena. Stoprocentním podílníkem je čínská investiční skupina CITIC, která má většinu i v samotném klubu.

Slávistický útočník Mick van Buren (vlevo) hlavičkuje v souboji s Antonínem Fantišem ze Zlína.

Hospodaření stadionu kontroluje po vlastní ose Eden Arena, a.s. Plánuje tak, aby byla v zisku, a mohla jej případně investovat do modernizace. Mezi její náklady coby nájemce patří také výměny trávníku. „Klub je tudíž nehradí. Kdyby měla Slavia náklady převzít, je to poměrně velký negativní zásah do jejího hospodaření,“ upozornil Tvrdík.

Řešením pro Slavii by mohl být tzv. hybridní trávník, kombinace přírodní trávy a umělé. Má všívaná vlákna, která zajišťují kompaktnost a hustotu, laicky řečeno se povrch tolik netrhá. Péče o něj je přitom stejná jako o normální trávu. Jeho pořízení je však nákladné, pohybuje se kolem třiceti až čtyřiceti milionů korun.