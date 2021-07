Slavia představila do obrany supertalenta ze Švédska, Krmenčíka za jistých okolností musí koupit

Fotbalová Slavia Praha z 90 procent dotáhla příchod reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka z belgických Brugg. Do Edenu by měl zamířit na roční hostování, které se změní v povinný přestup, pokud červenobílí postoupí do základní skupiny Ligy mistrů.