ONLINE: Slavia - Servette 4:0, první místo na dosah. Chytil přidává svůj druhý gól

Soupeř, který přicestoval do Edenu ve svítivě růžových dresech, zatím slávistům závěrečný zápas pohárového podzimu usnadňuje chabým až lemplovským bráněním. Tohle nemá s evropským fotbalem nic společného.

Při prvním gólu Douděry se snadno nechal odstavit levý bek Mazikou, který vzápětí naivně reklamoval útočný faul. Druhé brance Schranze předcházely nedůrazné zákroky Bolly s Ondouem. A při třetím gólu po rohovém kopu byl hlavičkující Chytil na penaltě úplně sám...

Stejný hráč do přestávky přidal ještě čtvrtou branku, takže o výsledku je dopředu rozhodnuto.

ONLINE: Slavia – Servette Ženeva Utkání sledujeme minutu po minutě.

Fanoušci, kteří zaplnili Eden, pěli na své hráče ódy a poslední domácí utkání před Vánoci si náležitě užívají.

Kaňkou na jinak vydařeném prvním poločase bylo jen zranění Oscara, který odkulhal ze hřiště krátce po třetí slávistické brance. Nahradil ho Hromada.

První příčka by pro Slavii znamenala nejen prestiž a mimořádný úspěch, ale také velkou výhodu do jarních bojů. Červenobílí budou nasazení rovnou do osmifinále, tedy mezi šestnáct nejlepších, a úvodní únorové kolo ve vyřazovací části se jich týkat nebude.

Svého dalšího soupeře proto poznají až při losu v pátek 23. února, samotné osmifinále pak odehrají 7. a 14. března.

Proti Servette míří už k pátému vítězství v šestém zápase skupiny. Padli jen venku s AS Řím (0:2), italského giganta pak ovšem v domácí odvetě stejným výsledkem setnuli.

Moldavský Šeriff Tiraspol před vlastními fanoušky vyřídili dokonce 6:0. A k podobnému debaklu mají našlápnuto i proti Servette.

Švýcarský tým měl na Slavii v úvodu pětiminutovku, kdy se zdálo, že umí hrát fotbal. Sympatické kombinace na útočné polovině však hosté nedotáhli. Od prvního inkasovaného gólu, který dal Douděra po čtvrthodině, už jsou zoufalí.

Považte, že úvodní branku dal Douděra, jeden z nejmenších mužů na hřišti, hlavou. Děkovat může pohotovému Jurečkovi, který rychle rozehrál aut a pak přesně odcentroval.

Před druhým gólem se záložník Bolla nejdřív nechal obejít Chytilem, jehož přihrávku následně Ondoua ve vápně jen ztlumil, ale nezastavil. Wallemovu střelu pak dorážel zblízka uzdravený Schranz, který se vrátil do základní sestavy.

Další dvě trefy už obstaral Chytil sám: přesně k tyči hlavičkoval po rohu a pak úspěšně zakončil i vlastní sólo. Jurečka s Douděrou navíc další tutové příležitosti zazdili, takže hosté klidně mohli prohrávat i větším rozdílem.

Na druhý poločas se jim chtít nebude...