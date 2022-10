Trenér Slavie po derby: Velká radost. Hráči se dotkli optimálního výkonu, na Kuchtu si věřili

Trpišovský po nedělním utkání chvíli trochu vypadal, že se voláním z kotle jen tak „zlákat“ nedá. Chvíli se možná naoko upejpal, v chůzi tleskal, než se nakonec rozběhl a projel po trávníku.

„Nehoda to nebyla, naštěstí jsem nezakopl,“ pokračoval vesele. „Měl jsem z týmu radost a váhal jsem proto, že se kolegové loudali za mnou. A potom jsem si zkrátil cestu ke klukům skluzem,“ líčil kouč, než opět přešel k vážnějšímu tónu.

„Byl to dominantní výkon po všech stránkách,“ pochvaloval si.

Jaké to je být podepsaný pod nejvyšším vítězstvím Slavie v derby v samostatné historii?

I kdybychom dali o gól víc, či o dva míň, tak to nějak speciálně nevnímám. Mám velkou radost z toho, jak jsme k výsledku došli. Z výkonu, z toho, že hráči bojovali za klub, za dres, za šanci, kterou dostali. Fotbal je krásný i krutý. Přináší protipóly emocí. Není to tak dávno, co jsme podávali v zápasech kvalitní výkony, ale nevyužili šance a konec byl hořký. Tentokrát jsme dali hned tu první a vyhráli. Užíváme si to, máme radost za Slavii, za fanoušky.

Zápas otevřela chyba Martina Vitíka už ve čtvrté minutě, apeloval jste pak na hráče, aby na sparťany víc tlačili?

Moc jsem nemusel. Tým to vycítil sám. Spíš jsem se snažil hlídat kluky v obraně, aby drželi správné postavení.

Jak velkým tématem před utkáním byl váš bývalý hráč Jan Kuchta? Těší vás hodně, že jste ho nepustili do šance?

Připravovali jsme tým stejně na všechny ofenzivní hráče – kde se pohybujÍ, jaké prostory vyhledávAJÍ, slabší místa a tak dále. S ním to bylo jednodušší v tom, že naši obránci ho znají, kluci si na něj věřili. Tým byl ale motivovaný sám o sobě, nebylo potřeba zvyšovat tlak.

Co říkáte na to, že duel gólově načali Jakub Hromada s Václavem Jurečkou, fotbalisté, kteří scházejí na evropské soupisce?

Měli jsme jednoho absolutně nejlepšího hráče a to byli fanoušci. Vytvořili neskutečnou kulisu, už na rozcvičce byl skoro plný stadion, měli jsme až husí kůži. Zbytek hráčů se přidal týmovým výkonem. Nechtěl bych rozlišovat jednotlivce, všichni se dotkli optimálního výkonu. Někdo dá góly, ale takový výsledek bychom neuhráli bez příspěvku všech. Hráči pro Evropu zase třeba nebyli k dispozici, protože za sebou mají hodně zápasů.

Nedávno jste hráče kritizoval za souboje v pokutových územích. Tentokrát jste v nich kralovali, jste spokojený?

Až na dva auty v první půli, kdy jsme prohráli první souboj, ale uhráli druhý, tým jednoznačně chválím. Apelovali jsme na to hodně, přeci jen soupeř měl převahu v centimetrech i kilogramech. Bylo potřeba to vyvážit větší touhou. A byli jsme skvělí.

Jak to o poločase, který jste čtyři nula vyhráli, vypadalo v kabině? Musel jste mírnit radost?

Neviděl jsem žádné oslavy, plácání po zádech. Naopak. Z hráčů vyzařovala koncentrace, touha. Proto mě trochu mrzí, že jsme po přestávce nepřidali gól. Alespoň jsme utkání dohráli koncentrovaně do defenzivy.

Skvěle zahrál Jakub Hromada, který opakovaně podává kvalitní výkony. Hraje v dosud největší pohodě?

Prošel si zdravotními peripetiemi, ale určitě souhlasím, že je teď v nejlepším rozpoložení. Sedí mu ta role, když nám vypadnou někteří hráči, že je dokáže nahradit. Čím složitější a zodpovědnější úkoly mu dáte, tím roste jeho výkon. Cítí se důležitou součástí týmu, umí emočně zvládat kritické situace, strhnout tým. Zajímala by mě statistika, kolik dostáváme gólů, když je na hřišti, a kolik, když ne. Vzpomínám na nedávné utkání, kdy šel dolů v 87. minutě a v 88. minutě jsme inkasovali. To je vypovídající.

Ve středu pole společně s Oscarem Dorleym nahradili marody. Petr Ševčík, Ibrahim Traoré, Lukáš Provod, Tomáš Holeš – jak to s nimi vypadá?

Byli bychom příjemně překvapení, kdyby někdo z nich ještě na podzim stihl naskočit do zápasu. Myslím, že u těchto čtyř je to zcela bez šance, ačkoli u Ševčíka a Holeše došlo v poslední době k velkému zlepšení. Traoré stoprocentně ne, má velkou trhlinu ve svalu.

Ještě nepadlo jméno sudího Miroslava Zelinky. Co jste říkal na jeho výkon?

Ukázal podle mě top výkon. Zápas bez červené, navíc když přišel první ostřejší zákrok, hned přišla žlutá, tím ztlumil emoce. Občas slýchávám, že za první zákrok se karta nedává, jenže potom vznikají různé vendety, kompenzace, zkrátka šílené duely. Rozhodčí byl přesvědčivý, rychlé verdikty, žádné prostoje. Ukázal obrovskou kvalitu.