Svátek fotbalu? Hrůza! Derby bylo nedůstojné, kritizovali jeho aktéři

„Tohle derby nebylo hezké v mnoha ohledech. Bylo vidět víc faulů než přihrávek nebo hezkých fází hry, není to hezký obrázek na to, že hrály dva nejlepší kluby v republice,“ konstatoval sparťanský kouč Brian Priske.

„Strašně málo pozitivních emocí, strašně moc negativních,“ vydechl jeho protějšek Jindřich Trpišovský. „Měli jsme tady bavit o fotbalových akcích, místo toho se dokola bavíme tady o tom,“ reagoval na opakované dotazy žurnalistů ohledně bitvy na hřišti.

Na vršovickém stadionu přibývala nervozita po penalta Václava Jurečky z 58. minuty, domácí se snažili udržet těsné vedení 1:0. V duelu, kterému dominovaly především fauly a všemožné dohady, houstl s plynoucími minutami vzduch.

„Je pravda, že emocí bylo hodně. K derby to patří, trošku to ale uškodilo divákům, kteří čekali, že bude víc fotbalu. Faulů bylo strašně moc,“ pravil autor slávistické branky Václav Jurečka.

Dusný finiš odstartoval domácí Christos Zafeiris, který už se žlutou kartou přejel střídajícího sparťana Jakuba Peška. Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay nepískal a „umožnil“ tak do následujícího souboje se zmíněným slávistou přijet Qazima Laciho.

Zatímco Zafeiris klidně mohl dostat druhou žlutou, Laciho skluz měl rudé parametry.

A odstartovala mela.

Vyhrocené atmosféře nepomohl sparťanský kotel, z nějž v té chvíli – připomínáme, že hostům šlo v té chvíli především o to, aby se co nejvíc hrálo, aby měli naději na vyrovnání – naházelo pár jedinců přes síť do slávistického sektoru, kde seděli fanoušci, několik dělbuchů. Otřesné.

„Nepřejeme si, aby to lítalo mezi lidi,“ zlobil se sparťanský stoper Filip Panák, který mluvil také o zápase jako takovém. „Jak se to všude prezentuje jako svátek fotbalu, tak toho v tom je nejméně. Podle mě to bylo nedůstojné.“

Nebezpečnou pyrotechnikou však výčet odporností 308. derby nekončí.

O pár minut později slávista Mojmír Chytil fauloval brankáře Petera Vindahla, který následně protivníka ležícího na zemi seřval.

„Mám zprávu, že tam mělo dojít k přikleknutí Mojmíra na zemi od jiného hráče, na to prý hráči reagovali,“ uvedl Trpišovský. „Každopádně co následovalo, byla hrůza, to do fotbalu nepatří.“

K Vindahlovi s Chytilem se totiž seběhl hrozen fotbalistů v obou barvách a poprali se přímo na trávníku. Kapitáni Jan Bořil s Ladislavem Krejčím si nadávali, drželi se pod krkem. Bořil cestou ještě složil Lukáše Haraslína.

Rozhodčí Szikszay snad poprvé v zápase ukázal odvahu a oba muže s páskou okamžitě vyloučil.

„Budu mu to vyčítat,“ řekl k Bořilovi slávistický kouč. „Neměl se do toho vůbec pouštět, vedli jsme a potřebovali jsme ho na hřišti v závěru...“

Trenér Priske se za svého kapitána postavil. „Situaci jsem po utkání viděl a doufám, že někdo odpovědný nade mnou to rozhodnutí zváží. Krejčí se podle mě pouze bránil,“ poznamenal.

Hlavní arbitr červenou udělil také domácímu asistentovi Pavlu Řehákovi, který skandálně upaloval od vlastní lavičky přes celé hřiště až k bitce – přesto se vyloučení divil, a sparťanskému vedoucímu mužstva Miroslavu Barankovi.

„Upřímně jsem až po zápase zjistil, že červené dostali i lidé z realizáku. V reálu jsem ani nevěděl, že jsou na hřišti. Co jsem slyšel, tak Pavel chtěl tu situaci uklidnit,“ popisoval Trpišovský.

„Chcete, aby se hrál fotbal, tak nastavíte metr trochu volnější. Během zápasu ale zjistíte, že to nejde, takže se snažíte předcházet konfliktům, bohužel někdy se to nedařilo,“ uvedl sudí Szikszay před kamerou O 2 TV Sport. „Konflikt v závěru vyvolal běžný přestupek na gólmana Sparty, následně proběhla strkanice. Krejčí s Bořilem se drželi pod krkem, což je hrubé nesportovní chování v přerušené hře,“ vysvětlil.

Statistici napočítali čtyřiadvacet faulů domácím a patnáct hostům.

„Byl jsem zklamaný z toho, jak to probíhá. Nevybavuju si sedm osm přihrávek za sebou, ale kolik faulů bylo za sebou,“ hlesl Panák.

„Pro hráče to nebylo jednoduché, protože z verdiktů na hřišti nešlo vyčíst směr, najít metr a adaptovat se na něj. Na druhou stranu jsme měli mít emoce lépe pod kontrolou. Jsme však lidské bytosti a občas se to kontrole vymkne,“ doplnil Priske.

Slávista Trpišovský několikrát zalitoval, že se styl derby opět stočil k dřívějším tvrdým válkám. Jarní setkání v lize a ve finále poháru byly přitom mnohem fotbalovější, trend však vydržel pouze tři utkání. „Obrovské zklamání, čekal jsem podobný zápas jako ty tři předchozí, tohle byl návrat k něčemu, co nechceme,“ smutnil.