Slavia v poháru sestřelila Vary deseti góly, čtyřmi zásahy zazářil Tecl, činil se i mladík Višinský

Praha Fotbalisté Slavie rozdrtili v osmifinále domácího poháru třetiligové Karlovy Vary i díky čtyřem gólům Stanislava Tecla 10:3. Deset branek v soutěžním utkání dali poprvé od léta 1993. Do čtvrtfinále postoupil i loňský finalista MOL Cupu Liberec, který po gólu Jakuba Peška z 89. minuty udolal 1:0 České Budějovice. Teplice porazily Brno 2:0 brankami Vukadina Vukadinoviče a Ladislava Kodada z druhého poločasu.

Český šampion a lídr ligové tabulky šetřil hráče základní sestavy. Slavia od úvodu nasadila i dva mladé debutanty Riga s Višinským, který si připsal dvě branky stejně jako Lingr. Nejvíce se dařilo Teclovi, jenž zkompletoval hattrick už během prvního poločasu.

Karlovarští, kteří mají v názvu rovněž Slavia a používají červenobílé logo s hvězdou, nehráli od přerušení amatérských soutěží kvůli koronaviru třetiligový zápas od 10. října. Jen v únoru vyřadili v poháru ligovou Opavu bez hráčů základní sestavy. V Edenu Západočeši přesto dokázali dát tři góly. Poslední slovo ale měl Tecl a slávisté poprvé od pohárové výhry 13:1 nad Kompresory Praha v létě 1993 dali v soutěžním duelu 10 branek.

Liberec hrál s Budějovicemi v polovině února v lize 0:0 a také dnes zápas dlouho směřoval k bezgólové remíze. Jihočeši museli o pauze vystřídat zraněného brankáře Vorla, kterému ostrým zákrokem prošlápl koleno Nečas. Domácí křídelník mohl být rád, že dostal jen žlutou kartu. „Myslím, že to byl zákrok na červenou kartu. Zranění asi bude vážné,“ řekl v nahrávce pro média českobudějovický trenér David Horejš.



Severočechům pomohl po změně stran příchod obvyklých členů základní sestavy a právě po spolupráci dvou střídajících hráčů rozhodli. Mosquerův přízemní pas prošel až na zadní tyč, kde zavěsil pod břevno Pešek a poslal finalistu MOL Cupu z minulé sezony do čtvrtfinále. Liberec si mezi nejlepší osmičkou poháru zahraje posedmé za sebou.

„Vyrovnané utkání. Záměr byl dlouho držet krok a pak tam pustit hráče, kteří mají přidanou hodnotu, aby zápas rozhodli. Podařilo se do puntíku, jsme rádi, že jsme nešli do prodloužení,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. „Mrzí nás, že jsme nepostoupili. Zápas byl hodně vyrovnaný, bojovný, to jsme čekali. V první půli jsme měli vyloženou příležitost, když ji neproměníme, těžko můžeme pomýšlet na úspěch,“ uvedl Horejš.

V Teplicích komplikoval hru oběma týmům bojujícím v lize o záchranu mimořádně těžký terén, který připomínal spíše oraniště. Po vyrovnané první půli začali po změně stran aktivněji domácí a v 59. minutě střelou zpoza vápna s pomocí tyče otevřel skóre Srb Vukadinovič.

V 71. minutě sám před brankářem Šustrem nezaváhal Kodad a připsal si první soutěžní gól v teplickém A-týmu. Severočeši poprvé na jaře vyhráli soutěžní zápas a po dvou letech prošli do čtvrtfinále poháru.

„V druhé půli jsme si vytvořili daleko víc šancí než soupeř, dvě akce jsme dotáhli. Velice zajímavé a překvapivé výkony některých hráčů, udrželi jsme nulu, takže převládají pozitiva. Jsem strašně rád, že jsme postoupili dál. V dalším kole chceme hrát doma,“ řekl teplický kouč Radim Kučera.

Už v úterý si jako první zajistila účast mezi nejlepší osmičkou MOL Cupu Plzeň po vítězství 3:1 nad Hradcem Králové. Úředním termínem osmifinále byl dnešek, čtyři zápasy se ale odehrají až v příštích týdnech.