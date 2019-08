Slavia získala z Liberce nadějného záložníka, o kterého se zajímal i Manchester City

PRAHA Mistrovská Slavia získala z Liberce talentovaného záložníka Oscara. S jednadvacetiletým liberijským fotbalistou, o kterého se údajně ucházel i anglický šampion Manchester City, podepsala čtyřletou smlouvu, ale do konce podzimu ho ponechala na hostování v severočeském celku.

„Od doby, co přišel, udělal velký progres. Je to zajímavý hráč, věkově i typologicky se hodí do Slavie. Je univerzální, v Liberci začínal jako pravé křídlo, pak hrál podhrot. Nyní hraje osmičku, nebo šestku, a to by byla pro nás asi nejpravděpodobnější varianta,“ řekl na klubovém webu trenér Jindřich Trpišovský.



„Je to mladý hráč, který se ještě bude hodně zlepšovat. Za poslední měsíce vykázal velký progres a to je i důvod, proč ho zatím necháváme na hostování v Liberci. Uvidíme, jak se bude situace v našem kádru vyvíjet, podle toho si ho stáhneme,“ přidal sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Oscar Murphy Dorley přišel do Liberce loni v únoru na hostování z litevského celku FK Trakai.



V prosinci se Slovan rozhodl využít opci a s hráčem podepsal smlouvu na tři a půl roku. Za severočeský celek dosud v nejvyšší soutěži odehrál 41 zápasů a dal dvě branky.