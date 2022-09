Slovácko - Partizan 3:3, bláznivá premiéra, domácím v závěru zachránil Kozák aspoň bod

Poločasový náskok, rozhozený a oslabený soupeř. Slovácko už sotva bude mít zápas v základní skupině evropských pohárů líp rozehraný. Co se po přestávce stalo?

Sestava plná třicátníků a zkušených hráčů úplně vypadla z role. Z první střely na bránu hosté snížili, vzápětí levý záložník Diabaté svou druhou branku dorovnal Kalabišku i skóre.

A po hodině hry dokonal obrat útočník Ricardo Gomes. Blížil se konec, mátožné Slovácko nemělo nic, ale v závěru přece jen našlo sílu k vyrovnání, šťastně skóroval útočník Kozák. A vzápětí hostující Gomes trefil břevno.

„Říká se mi to těžce, jsem strašně zklamán, že jsme nevyhráli. To by se tak zkušenému mužstvu nemělo stávat,“ řekl domácí kouč Martin Svědík.

Byl to bláznivý zápas plný zvratů a opačných nálad.

Před výkopem se nad stadionem v Uherském Hradišti prohnal prudký déšť a Slovácko do Konferenční ligy vpadlo jako velká voda.

Byl to úvod snů, Slovácko srbského protivníka, s kterým přicestovala horda hlučných fanoušků, zaskočilo.

Pátá minuta: po přihrávce Holzera si obránce Kalabiška nachystal míč na střelu a levačkou vypálil k tyči.

Dvacátá minuta: po standardce hlavičkoval stoper Hofmann do tyče a odražený míč poslal Kalabiška do sítě.

Dvaadvacátá minuta: surový zákrok Beliče na Reinberka potrestal irský sudí červenou kartou.

„První půle byla z naší strany vynikající. Kdybychom dali třetí gól, bylo by asi po zápase. V kabině jsme si říkali, abychom po přestávce hráli zase aktivně. Ale přišel zbytečný faul, po něm standardka a gól v naší sítí. Když jsme dostali třetí, přestali jsme si věřit. Aspoň, že jsme vyrovnali,“ poznamenal Svědík.

Slovácko vedlo 2:0 a proti sobě mělo oslabeného a nervózního soupeře. Nebylo překvapením, že se hrálo výhradně na polovině Partizanu, který letos na přelomu února a března ve vyřazovací fázi Konferenční ligy dvakrát porazil Spartu.

Jenže v létě výrazně oslabil, nedaří se mu ani v srbské lize a zdálo se, že bídně vstoupí i do pohárů. Ale po pauze se Partizan obdivuhodně zvedl.

Ač hrál v deseti, během čtvrt hodiny skóre otočil. Mimo hru se ocitlo Slovácko, sbíralo fauly, žluté karty, hráči byli v křeči. Nedařilo se nic.

Při vyrovnávací trefě Kozáka však domácí měli štěstí. Kohútovi rána nesedla, ale pohotový Kozák posla míč do sítě.

„Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký zápas s kvalitním soupeřem, vyznávajícím anglický styl hry. V první půli se to potvrdilo, dostali jsme dva góly a šli do deseti. O přestávce jsem nabádal hráče, aby hráli svoji hru a to, na co jsme se připravovali. Splnili to beze zbytku, dali jsme tři góly a byli blízko vítězství. Je mi líto, že jsme to nedotáhli kvůli těm deseti statečným na trávníku. Bod ale beru jako zisk,“ řekl hostující kouč Gordan Petrič.

Druhý zápas skupiny D mezi Nice a Kolínem nad Rýnem začal proti původnímu plánu o hodinu později. Sudí výkop posunul kvůli výtržnostem fanouškům, hordy německých napadly domácí příznivce a policii trvalo, než dostala situace pod kontrolu.

Německý tým brzy vedl, po hodině hry vyrovnal Delort z penalty na konečných 1:1.