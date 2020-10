Slovensko odvolalo trenéra Hapala. Místo ho stály špatné výkony v Lize národů

Trenér Pavel Hapal po dvou letech končí u slovenské fotbalové reprezentace. Vedení svazu českého kouče odvolalo kvůli špatným výsledkům a výkonům v Lize národů. Hapalův konec oficiálně potvrdí výkonný výbor na úterním zasedání, kde bude rovněž oznámeno jméno nového trenéra.

Hapalovi svěřenci sice v říjnu postoupili přes Irsko do finále baráže kvalifikace mistrovství Evropy, ale v následujících utkáních Ligy národů podlehli Skotsku a Izraeli. Slovákům ve skupině B2, kde hraje i česká reprezentace, patří s jedním bodem poslední místo a hrozí jim sestup do Ligy C.

Posledního zápasu s Izraelem se jednapadesátiletý Hapal osobně nezúčastnil kvůli nákaze koronavirem. Domácí tým, který ztratil dvoubrankové poločasové vedení a prohrál 2:3, vedl asistent Oto Brunegraf. I ten u národního mužstva skončí.

Vedení slovenského svazu navrhlo ukončení spolupráce s Hapalem, když operativně projednávalo poslední reprezentační sraz. „Navzdory postupu do finále baráže kvalifikace ME 2020 přes Irsko (vedení svazu) vyhodnotilo výsledky v zápasech Ligy národů UEFA a herní projev týmu v říjnových střetnutích jako nedostatečné a nesplňující oprávněné očekávaní odborné i široké veřejnosti,“ uvedl svaz v prohlášení na svém webu.

Hapal v 17 duelech se Slovenskem šestkrát vyhrál, čtyřikrát remizoval a sedmkrát prohrál. Před A-týmem vedl i tamní reprezentaci do 21 let, s níž postoupil na Euro 2017. Na klubové úrovni kroměřížský rodák naposledy před dvěma lety krátce trénoval pražskou Spartou.

Podle informací slovenských médií je hlavním kandidátem na uvolněné místo Štefan Tarkovič, který působil jako asistent předchozího reprezentačního kouče Jána Kozáka.