Šmicer, Baroš či Koller burcují k revoluci. Jen se snažíme fotbalu pomoci z morálního bahna, tvrdí

Praha Bývalý reprezentanti Vladimír Šmicer, Milan Baroš, Jan Koller nebo funkcionář Rudolf Řepka dnes představili iniciativu za změnu českého fotbalu. Chtějí oslovit především kluby z nejnižších soutěží a jejich prostřednictvím ovlivnit volby do okresních svazů a tím i do vedení Fotbalové asociace ČR.

Odhodlali se k tomu po zadržení místopředsedy asociace Romana Berbra, dalších 19 osob a jejich obvinění z korupce. Berbr po vypuknutí aféry s ovlivňováním výsledků ve druhé a třetí lize odstoupil z funkce místopředsedy i z pozice ve výkonném výboru a postu šéfa plzeňského krajského svazu.

Ve vedení asociace skončila také jeho manželka Dagmar Damková a byla odvolána i komise rozhodčích. Předseda FAČR Martin Malík navzdory řadě hlasů po odstoupení celého vedení asociace rezignaci odmítl.

„Je měsíc od zadržení Romana Berbra a FAČR vydal jedno prohlášení a jinak se nic neděje,“ konstatoval při dnešní videokonferenci Šmicer. Bývalý hráč Liverpoolu zdůraznil, že iniciativě, která své cíle uvádí také na webu fevoluce.cz, nejde o funkce. Chce především ukázat, že fotbal se musí změnit odspodu. Od okresů a krajů, kde měl dosud Berbr takřka neotřesitelnou podporu, což jemu a jeho lidem zajišťovalo hlasy při valné hromadě.



„Jen se snažíme fotbalu pomoci z morálního bahna, které tady dvacet třicet let bylo zaseto a všichni ho berou jako běžnou věc,“ přidal Šmicer. „Chceme zvednout lidi z křesel, aby jen nekritizovali a nebyli alibisti a začali být aktivní,“ doplnil bývalý generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

„Chápu, že můžu být vnímán jako kontroverzní osoba, co byla dvacet let ve vysokých funkcích ve fotbale. Ale miluju fotbal a beru ho jako poslání. A nechci být ten, co jen kritizuje. Proto moje sebereflexe je, že jsem se rozhodl pomoci a budu kandidovat na okrese,“ uvedl Řepka.

„Chceme čistej, dobrej fotbal,“ řekl Šmicer. „Kdy jindy než teď se ho snažit narovnat. Beru to jako morální povinnost. Vyrostl jsem tady, hrál jsem deset let za nároďák a český fotbal mi pomohl zabezpečit se na celý život. A teď mám možnost mu to vrátit zpátky, ta šance tady je,“ uvedl.

Změnu chce iniciativa odstartovat odspodu, aby si činovníci v nižších soutěžích uvědomili, že pokud chtějí, mají moc poměry v českém fotbale změnit. A také proto, že prvoligové kluby se zatím k aféře postavily velmi zdrženlivě. „Vyjma Teplic se k tomu nikdo nevyjádřil. Bylo to nemilé překvapení, jestli vůbec kluby o změnu stojí. Tím jsem byl hodně zklamán,“ řekl Koller.

„Reakce klubů jsem zaregistroval a bylo to čistě mlžení, vyčkávání a žádná upřímná odpověď, žádná šance na změnu. Až mi to přijde, jako by všichni čekali, co ze spisů, které na Berbra jsou, vyjde ven,“ přidal Šmicer. „Možná se dočkáme ještě dalších překvapení, a proto možná některé kluby mlčí a vyčkávají,“ dodal.