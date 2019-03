Smyslem videa je zabránit zjevným chybám, ne vstupovat do zápasu jako na Bohemce, říká Hrubeš

PRAHA Zkazili celý zápas, sudí nás evidentně poškodili.“ Naproti tomu: „Jediné správné řešení. Videorozhodčí jen napravil to, co sudí neviděl.“ To jsou diametrálně odlišné názory fanouškovské obce Bohemians 1905 a pražské Slavie po nedělním vršovickém derby (0:3).

Vše zapříčinila 22. minuta, kdy většina fanoušků v Dolíčku začala jásat po úvodní trefě domácího útočníka Davida Puškáče.

Jenže hned poté obdržel rozhodčí duelu Pavel Královec do sluchátek zprávu od videorozhodčího Miroslava Zelinky, že je něco v nepořádku.

Puškáč totiž skóroval po rychlém brejku, který započal centrem do pokutového území Bohemians. A v něm byl slávistický záložník Lukáš Masopust na chvíli držen kapitánem domácích Danielem Krchem.

Hráči Bohemians se radují z neplatného gólu. Zleva: Antonín Vaníček a David Puškáč.

Královec po zhlédnutí videa u hřiště dal Zelinkovi za pravdu, gól Bohemians odvolal a naopak nařídil penaltu pro Slavii. Tím spustil obrovskou vlnu nevole na tribunách, při níž fanoušci klokanů zaházeli hřiště kelímky od piva.



Slavia a penalty 23 kol probíhajícího ligového ročníku stačilo, aby Slavia překonala rekord v počtu penalt za jednu sezonu v samostatné historii. Nedělní pokutový kop na Bohemians 1905 byl třináctou penaltou (z toho devátou proměněnou) sešívaných, kteří se tak v této statistice dostali před Spartu, ta kopala v ročníku 1994/95 dvanáct penalt. Slavia překonala penaltový rekord především díky tomu, že téměř na všechny její zápasy dohlíží videorozhodčí u 12 z celkových 13 pokutových kopů bylo video. V pěti případech červenobílí zahrávali penaltu až poté, co video změnilo původní verdikt rozhodčího. Druhý nejvyšší počet penalt v této sezoně zatím měla k dispozici Sparta, která zahrávala osm pokutových kopů. Následují mistrovská Plzeň, Slovácko a Mladá Boleslav (všichni 6). Proti Slavii bylo nařízeno pět penalt stejně jako proti Plzni.

Bohemians už se z pocitu obrovské křivdy nezvedli, naopak Slavia své vedení ještě do poločasu navýšila a bylo prakticky po zápase.

Nejen na sociálních sítích se vzápětí strhla virtuální bitva zpravidla mezi příznivci Slavie a fanoušky ostatních českých klubů.

Na tom, že by se neshodli čeští fanoušci, není nic tak nezvyklého. Shodnout se však nedokážou ani členové české rozhodcovské obce.

„Samozřejmě je to nešťastný moment pro fotbal, je to nepopulární rozhodnutí. Pro veřejnost je to nepochopitelné. Ale bohužel jsme s tím v tu chvíli nemohli udělat nic jiného, než postupovat podle protokolu, který je daný od FIFA pro videoasistenta rozhodčího,“ uvedl po zápase sudí Královec.

„VAR (videoasistent rozhodčího) může přerušit hru až ve chvíli, kdy se najde průkazný záběr a videorozhodčí i jeho asistent si jsou jistí, že se přestupek skutečně stal. Kdyby to udělali dřív, poškodili by mužstvo, které mohlo branku vstřelit,“ poukázal šéf pravidlové komise FAČR Jiří Kureš na fakt, že videorozhodčí nemohl 16 sekund mezi atakem na Masopusta a gólem Puškáče vydat Královcovi žádný pokyn a akce se musela dohrát.

Rozhodčí Pavel Královec.

S verdikty obou mužů však nesouzní ten nejpovolanější – Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčího pro Ligovou fotbalovou asociaci a garant videorozhodčího v Česku pro Mezinárodní pravidlovou komisi (IFAB).



Podle něj bylo velkou chybou, že videorozhodčí Zelinka vůbec do utkání vstoupil a přikázal sudímu Královci, aby se šel podívat na video.

„Ano je jeden protokol ze strany IFAB pro všechny země, které systém asistenta videorozhodčího využívají. A ten říká, že pokud jsou zjevně porušena pravidla na jedné straně, musí na to rozhodčího upozornit i přesto, že na druhé straně padne gól. Jenže v zápase na Bohemians to nebyl ten případ,“ říká pro LN rezolutně Hrubeš.

„Smyslem vzniku videorozhodčího je zamezit zjevným chybám, ne řešit jakoukoliv situaci kdekoliv na hřišti, což by mohlo vést nejen k destrukci oné myšlenky, ale i samotného fotbalu,“ pokračuje Hrubeš, který byl ještě na podzim školitelem českých videorozhodčích, než ho vedení FAČR zbavilo funkce v komisi sudích.

„Videorozhodčí je tu od toho, aby upozornil sudího, že zjevně pochybil, ale to se v tomto případě nestalo. Vždycky si musí při posuzování faulu říci, zda byl přestupek tak zjevný, že by jej posoudilo jako faul devět z deseti sudích. A to zákrok na Masopusta v mých očích rozhodně nebyl,“ vysvětloval.



„Hlavní osobou na hřišti je sudí a ten viděl z několika metrů vše podstatné, křik, rozhození rukou, sílu zákroku. Videorozhodčí je tu od toho, aby upozornil sudího na to, že se něco stalo mimo jeho zorné pole. A to rovněž nebyl tento případ. Znovu opakuju, že funkce videorozhodčího je subjektivní, vyvíjí se. Ale nesmí zápas řídit on místo sudího,“ dodal Hrubeš.