Souček: Mám lepší pozici, kluci mi pořád víc a víc věří. V Anglii žiju svůj sen

Londýn Fotbalista Tomáš Souček je nadšený z toho, jak mu vyšel první rok ve West Hamu. Český záložník odehrál všechny podzimní zápasy v Premier League v základní sestavě a se čtyřmi góly se dělí o pozici nejlepšího týmového střelce. Pětadvacetiletý reprezentant přiznal, že si chvílemi připadá jako ve snu. Užil si i své první "fotbalové" Vánoce v Anglii a těší se na premiérové utkání na Nový rok.

„Před každým utkáním si říkám, co to je za soutěž. Odmala jsem koukal s taťkou jen na Premier League a Ligu mistrů a teď to hraju minimálně jednou za týden. Takže před každým zápasem si říkám: Je to Premier League, je to sen odmala. A užívám si to, jako by to pořád bylo poprvé. Je pravda, že fotbalově tady žiju ve snu, a jen doufám, že to bude co nejdéle trvat,“ řekl v on-line rozhovoru z Londýna Souček poté, co suverénně vyhrál podzimní část novinářské ankety Zlatý míč ČR.

Do West Hamu přišel na konci ledna z pražské Slavie a rychle se vypracoval v klíčového hráče „Kladivářů“. Přestože je defenzivní záložník, s Jarrodem Bowenem se dělí o pozici nejlepšího týmového střelce.

„Cítím se být velkou součástí kvalitního týmu v Premier League, za což jsem strašně šťastný. Hodně mi pomohlo, že jsem se naučil mluvit, a taky hodně ty góly. Mám lepší pozici, kluci mi pořád víc a víc věří, třeba i co se týče mezihry. V tom cítím posun. Každý zápas se cítím líp a líp. Jsem šťastný, že tým i trenéři mi věří, že mě dávají do každého zápasu. Doufám, že to vydrží co nejdéle,“ přál si Souček.



Na Premier League už se naplno adaptoval. „Když jsem sem šel, říkal jsem si, že to bude hodně jako Evropská liga nebo Liga mistrů. Zezačátku mi to taky tak přišlo, že vlastně každý zápas je Champions League. Ale postupem času jsem si zvykl na tempo i kvalitu hráčů, protože ji vidím každý den na tréninku. Teď už to beru tak, že se cítím, jako když jsem hrál za Slavii třeba i ligu,“ řekl Souček.

Za výkony je velmi chválen a fanoušci ho zdraví na ulici. Nedávno se dokonce spekulovalo o tom, že ho sleduje i úřadující vítěz Ligy mistrů Bayern Mnichov. „Hrozně hezky se to poslouchá. Třeba když slyšíte chválu od trenéra Mourinha nebo dalších. Ale já jsem teď ve West Hamu a chci se soustředit na West Ham. Jestli něco přijde, pak se to může řešit. Ale teď se plně soustředím na West Ham a jsem tu šťastný,“ podotkl Souček.

S „Kladiváři“ poprvé zažívá fotbalový závěr roku. West Ham hrál 27. a 29. prosince a náročný program bude pokračovat duelem 1. ledna na hřišti Evertonu. „Dva zápasy ve třech dnech, takové tempo jsem v životě nezažil, zvlášť ještě v Premier League. Nevěděl jsem, jaké to bude. Musím říct, že jsem si to užíval a cítil se hodně dobře. Užívám si to hrát o Vánocích. Je to lepší, než si dát salát s řízkem a trochu si užívat jídla. Jen mi oproti loňským Vánocům trochu chybí ta širší rodina. Ale měli jsme 24. prosince volno, tak jsme si to doma s rodinou užili,“ řekl Souček.

„Hrát 1. ledna je pro mě taky velká změna. Ještě když hrajeme venku, takže Silvestr budeme trávit na hotelu. Občas hrajeme po večeři kvíz, organizuje to asistent trenéra Pearce. Jsme rozděleni na týmy. Posledně jsme hádali nejvíce startů jednotlivých hráčů v týmech Premier League. Ale měli jsme i kvíz mimo fotbal, třeba názvy písniček. Takže možná bude silvestrovský kvíz před Evertonem. Asi si s klukama dáme nějakou večeři a bude sranda, ale jinak se musíme soustředit na zápas,“ dodal.

West Ham je po 16 kolech na 10. místě tabulky, ale na čelo pořadí nemá velkou ztrátu. „Tým má kvalitu a mohl by mít daleko víc bodů. Já mám pořád ambice ze Slavie, kde jsme každý zápas vyhráli, a když byla remíza, bylo to velké zklamání. S tím do toho chodím často i tady. Včera jsme remizovali v Southamptonu, s dobrým týmem a pro mě to bylo zklamání. Chtěl jsem tři body. Takže do nového roku bych si přál jít v tabulce výš,“ řekl.

Překvapilo ho, jaká je ve West Hamu parta. „Hráči, co tu jsou dlouho, říkali, že je tu nejlepší parta za posledních pět let. To mě hrozně potěšilo, že jsem zrovna v tom. Kluci tu dělají podobné srandy jako v Česku, schovávají věci a podobně. Vše v dobrém, tak to má být,“ uvedl.

Spolu s ním působí od podzimu ve West Hamu také obránce Vladimír Coufal a spekulovalo se o zájmu o další slávisty. „Chvilku mi přišlo, že když jeden hráč předvedl v české lize dobrý výkon, tak hned pomalu přestupoval do West Hamu,“ smál se Souček. „Ale cítím, že celý West Ham Slavii sleduje. Celá Anglie teď ví, že hráč může přestoupit ze Slavie přímo do Premier League. To otevřelo hrozně hráčům dveře. Já bych byl jen rád, ať toho Slavia využije a ti hráči udělají další krok,“ dodal Souček.