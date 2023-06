Úplatky? Bylo to stravné, hájil se Rogoz u soudu. Berbr prý ve fotbale nemá slabinu

Když soudce Vladimír Žák upozornil na Rogozovy rozpory ve výpovědích z přípravného řízení a v pondělí dopoledne u soudu, obviněný Rogoz reagoval: „Trvám na tom, co jsem řekl dnes.“

„Ale vaše výpověď byla v mnoha ohledech nelogická. Rozporující. Navíc jste se minimálně jednou přiznal ke spáchání trestného činu...,“ reagoval soudce.

Rogoz zopakoval, že platí, co řekl v pondělí u soudu.

Za nabízení či předání úplatků, pomoc ke zpronevěře a účast v organizované zločinecké skupině pro něj obžaloba navrhuje sedmiletý nepodmíněný trest a pokutu ve výši 350 000 korun.

Rogoz se k soudu dostavil až napotřetí, dvakrát se omluvil ze zdravotních důvodů.

Obžalovaný Roman Rogoz v budově Okresního plzeňského soudu. Vypovídat by měl v kauze fotbalové korupce kolem Romana Berbra.

„Vypovídat budu, ale nebudu odpovídat na otázky státního zástupce, soudce ani obhájců,“ prohlásil na v úvodu líčení Rogoz.

Čtyřiapadesátiletý funkcionář patří společně s bývalým místopředsedou asociace Romanem Berbrem k hlavním obviněným. Vedle nich jsou dalšími důležitými postavami aféry Michal Káník a Tomáš Grímm. Všichni už vypovídali.

Někdejší ligový fotbalista a později funkcionář Káník přiznal, že s Rogozem řešil sázky.

Bývalý sudí Grímm, který má status spolupracujícího obviněného, úplatky přiznal.

Vinu přiznal také bývalý rozhodčí Marek Janoch. Nikdo z nich ale u soudu nepotvrdil tvrzení obžaloby, že Berbr byl v čele organizované zločinecké skupiny.

„Existenci zločinecké organizace musím odmítnout,“ zdůraznil Rogoz ve své výpovědi. „Ve fotbale nejsou žádné skupiny. Všichni se znají navzájem. Ale bojujeme proti sobě a není tam prostor pro vytváření skupin.“

O Berbrovi, který byl do svého zatčení na podzim 2020 faktickým vládcem fotbalu, a Rogozovi se ve fotbalovém prostředí mluví jako o taťkovi a synkovi.

„Neznám u něj slabinu, co se týkalo fotbalu. K rozhodčím měl blíž, ale to jen proto, že vyšel z jejich prostředí,“ řekl Rogoz. „A ty přezdívky? Vznikly tak, že jsem na jedné valné hromadě stál vedle něj, máme stejná křestní jména, a já jsem se ho ptal, jak se co dělá. Používal jsem ji vlastně jenom já, přišla mi vtipná.“

Rogoz se podle obžaloby měl podílet na uplácení a ovlivňování rozhodčích v mnoha případech. Ve fotbalovém prostředí patřil mezi známé zákulisní hráče.

Většinu ze své výpovědi věnoval reakcím na utkání Vyšehradu, která měl podle obžaloby ovlivnit úplatky, nekalými sázkami či slibem za kariérní postup sudího.

Jednalo se o zápasy ve třetí lize, z které chtěl Vyšehrad postoupit, a pak ve druhé nejvyšší soutěžím kde se naopak toužil udržet.

Rogoz se podle obžaloby scházel se sudími a za pomoc nabízel peníze. „Odmítám tvrzení Grímma, že jsem mu po utkání předal 20 tisíc a že pro ně byl u mě doma. Přikládám to jeho touze získat dohodu o trestu za každou cenu,“ řekl Rogoz k zápasu Dobrovice v Radotíně, což byl konkurent Vyšehradu v boji o postup.

„Souhlasil jsem s návrhem rozhodčího Grímma, že na utkání nebude kamera, protože on byl v chabé fyzické kondici a nechtěl, aby si to všimla komise rozhodčích. Po utkání jsem vzal 30 tisíc a předal je Grímmovi. Bylo to na občerstvení, na stravné. Každý měl manželku, otce, syna... Možná jsem předal hodně, ale tehdy jsem to tak cítil. Za úplatek to nepovažuji,“ pronesl k výpovědi Grímma, že mu před zápasem s Ústí nad Orlicí nabídl úplatek deset dní před utkáním.

Nebo další Rogozova výpověď k duelu s Loko Vltavín: „Peníze jsem předal Uvírovi asi sedm až deset dní po utkání. Byla to záloha za přestup, aby nešel jinam. Celkem měl dostat 150 tisíc, ale on pak přestoupil do jiného klubu. Peníze mi nevrátil a já je ani nevyžadoval. Rozhodčího Cihláře jsem moc neznal a ani mě nenapadlo, že bych ho měl uplácet. Měli jsme velmi kvalitní tým.“

Podobně odmítavé výpovědi od Rogoze zazněly i k dalším zápasům Vyšehradu. „Říkal jsem, že chceme vyhrát. A mezi řečí jsem jen tak plácnul, že mám u sebe 170 tisíc. Ale neměl jsem nic,“ tvrdil Rogoz o setkání se sudími v pražském hotelu Pyramida před druholigovým utkáním s Chrudimí.

Rogoz už dřív čelil trestnímu stíhání: v roce 2013 se měl coby funkcionář Příbrami podle obžaloby pokusit uplatit jednoho z fotbalistů Českých Budějovic a ovlivnit tím utkání v dubnu 2013. Soud ho však tehdy obžaloby zprostil.

V současné kauze je obžalováno celkem 21 lidí z fotbalového prostředí a také samotný klub Slavoj Vyšehrad coby právnická osoba.

Z vyšetřování vyplývá, že hlavní postavou kauzy je Berbr. Ten chodí k soudu pravidelně, vše si pečlivě zapisuje a pak se k výpovědím dalších obviněných vyjadřuje.

„Jeho výpověď souhlasí s tou mou,“ řekl Berbr k Rogozovi.

„Fotbal není černobílý, je to velmi specifické prostředí a vzájemné války jsou v něm na denním pořádku. Nedovedu si představit, kdyby nějaký náš prvoligový klub poslal předsedovi komise rozhodčích dva miliony za konzultace, jako se to stalo v případě Barcelony. Ve Španělsku nikdo ve vazbě nesedí,“ doplnil s tím, že ve vazbě seděl neoprávněně.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy. Státní zástupce Berbra viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle požadavků Rogoze. Berbr to podle obžaloby dělal pro posílení a udržení svého vlivu v asociaci. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, říká obžaloba. Rogozovou motivací byl postup klubu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení v druhé lize.

Další obžalovaný Petr Tarkovský přiznal, že se podílel na převodu peněz, aniž by řešil důvod a podrobnosti transakce. Berbr se totiž navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur.

Po výsleších zbývajících obžalovaných začnou vypovídat svědci. Obžaloba jich navrhuje slyšet jedenáct, soud uvažuje o dalších zhruba pěti, další mohou navrhnout obhájci. Ve spisu jsou výpovědi více než 70 svědků. Náročné na čas bude také přehrávání nahrávek a videí, které pořídila policie při vyšetřování případu.

Mezi prvními měl vypovídat současný předseda asociace Petr Fousek, ale z úterního jednání se omluvil. „Byl jsem zaskočený omluvou pana předsedy Fouska. Omlouval se v pátek dopoledne, u soudu platí jiná pravidla, než u fotbalu,“ prohlásil soudce Žák.