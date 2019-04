VIDEO: Souhra, na kterou nestačil ani božský Cristiano. Ajax tak přetlačil dalšího favorita

PRAHA Postup fotbalistů Ajaxu Amsterodam přes Juventus Turín byl pro spoustu fandů hodně nečekaný. Po prvním zápase, v němž na nizozemské půdě uhráli Italové nadějnou remízu 1:1, se čekalo, že Ronaldo a spol. soupeře jednoznačně přehrají. Jenže ne.

Do vedení se sice po osmadvaceti minutách dostali Turínští díky pohotové hlavičce Cristiana Ronalda, který se prosadil po rohovém kopu. Jenže odpověď hostů přišla po pouhých šesti minutách, po zmatcích v obraně Juventusu se trefil Donny van de Beek.

GOOOOOOOOOOOOOAL, #Ronaldo #Juventus 1-0 #Ajax #UCL #JuveAjax

Navíc v držení míče byli hráči Ajaxu daleko lepší, měli několik obrovských šancí, jenže bez gólového efektu. Ten se dostavil až po rohovém kopu, při němž hlavičkoval Matt hijs de Ligt, jenž je v hledáčku Barcelony. Na jeho zakončení byl polský brankář ve službách Juve Wojciech Szczesny krátký.

Nicméně dominanci ukázal nizozemský celek právě v držení míče, rychlé přihrávky na pár doteků dělaly obraně Turína obrovské problémy. Však se podívejte sami:

This Ajax side is incredible to watch. The football they play is absolutely insane. This move deserved a goal.#JUVAJA

pic.twitter.com/DFaX9Nqjxl