Slavia, Sparta i Plzeň mají první výhru, ligu vede stoprocentní Liberec

Slavia proti Zlínu odehrála dobře první poločas, dala dva góly a soupeři nic nedovolila.

Jenže v úvodu druhé půle po kiksu Santose pohodu ztratila. Hosté snížili a po další chybě slávistického stopera mohli vyrovnat.

Slávisté se pak museli strachovat, třetí uklidňující gól dal až pět minut před koncem střídající Schranz a v nastavení završil výhru svým druhým gólem Jurásek.

Hosté dohrávali bez vyloučeného kapitána Procházky, který neunesl tvrdý souboj s Jurečkou. V přerušené hře do něj vrazil, aby mu znemožnil rychlé vhazování, a dostal druhou žlutou kartu.

Krátce předtím se zlobili slávisté po bezohledném skluzu Cedidly na Ewertona, který musel střídat. Zlínský bek vyvázl s napomenutím, což rozčílilo slávistického kouče Trpišovského a jeho asistenta Houšteckého. Oba za protesty dostali také žluté karty.

Spartě v Českých Budějovicích pomohl gól dánského beka Höjera už po minutě od úvodního výkopu. Hru kontrolovala a po povedené akci Daňka se trefil Čvančara. Neuběhla ani půlhodina a hosté zadělali na vítězství. Vedení uhájili, byť domácí si vytvořili tři vyložené šance.

„Pro tým je to opravdu důležité vítězství. Vždy je nejtěžší dosáhnout právě té první výhry. My jsme se s tím prvních pár zápasů potýkali. Doufám, že každý viděl emoce celého týmu, protože to pro nás bylo opravdu velmi důležité a podstatné vítězství,“ řekl pro klubovou televizi Höjer.

V úvodu nového ročníku má nejlepší formu Liberec. Poté, co šokoval zaplněnou Letnou, tak nabyté sebevědomí využil v domácím utkání proti Teplicím.

A dával krásné góly: Doumbia střílel ze střední vzdálenosti, Talovjerov hlavou, Van Buren svůj hattrick začal rovněž hlavičkou, druhou branku dal do prázdné, třetí po úniku a šikovném lobu.

Teplice v závěru poločasu snižovaly na 1:2 po rychlém brejku, třetí gól sezony dal Urbanec, jenže do přestávky ještě jednou inkasovaly a odpadly.

„Rozdíl ve výsledku je větší, než byl ve hře. Báli jsme se celý týden, aby kluci nelítali v oblacích, ale projevilo se sebevědomí z minulého zápasu. Hráči si věří,“ poznamenal liberecký trenér Luboš Kozel.

Šest bodů mohli mít i Bohemians, kteří v poločase nad Baníkem vedli 3:1 a soupeře válcovali. Ale po přestávce se průběh hry změnil, hosté brzy po pauze snížili a v závěru srovnali na 3:3.

Baník v úvodním kole podlehl 0:3 Olomouci a v Praze zase dostal tři góly. Ale dokázal se zvednout.

Plzeň odehrála klasický ligový duel mezi dvěma zápasy kvalifikace o Champions League, na kterou se soustředí přece jen víc. V její hře nebyl takový zápal, s několika změnami v sestavě předvedla spíš takový úsporný výkon, ke třem bodům ji pomohl až tlak v závěru.

„Na nás bylo vidět, že souhra vázne. Bylo to trošku logické, protože tahle dnešní jedenáctka spolu prakticky nehrála. Byl to určitý risk, ale museli jsme ty změny udělat ve vztahu k úterku a velmi důležitému utkání s Šeriffem Tiraspol. Je to velmi cenné vítězství,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek.

Po výhře 2:1 v Moldavsku je Plzeň blízko postupu. V úvodním ligovém kole remizovala v Teplicích (2:2), když její brankář Staněk v nastavení zlikvidoval penaltu, jinak by prohrála.

Olomouc nenavázala na výkon v Ostravě a doma propadla proti Brnu, které táhl devatenáctiletý talent Ševčík. Na první gól přihrál Řezníčkovi, druhý dal sám.

Druhou remízu má Mladá Boleslav, proti Jablonci doma dvakrát dotahovala.

Hradec Králové po minulé výhře nad Slavií tentokrát nebodoval, na Slovácku mu uškodilo vyloučení Gabriela, který dostal druhou žlutou kartu po dvanácti vteřinách druhé půle. Pak po rohu rozhodl Daníček.

