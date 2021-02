Soupeře Slavie koučuje slavný Steven Gerrard. Z Glasgow Rangers dělá znovu slavnou značku

Glasgow Říká vám něco jméno Nathan Patterson? Znalcům snad, fanouškům skotského fotbalu určitě. Tenhle mládenec má nakročeno ke slušné kariéře, pokud si ji sám nepokazí. V devatenácti kope za reprezentační jedenadvacítku, v Glasgow Rangers mu vylepšili smlouvu do roku 2024.

Ve čtvrtek večer skóroval po 16 vteřinách! Jen co vstoupil jako náhradník do druhé půle proti Antverpám, nahodil na pravém křídle motory. Ve sprintu zkrotil míč a pálil křížně k tyči – 2:1 pro Rangers! Byla to zásadní chvíle celého pohárového dvojutkání, ze kterého vzešel soupeř pro Slavii.

Do světa sice křičí, že Rangers nastříleli 9 gólů za 180 minut, ovšem nebýt trefy krajního obránce, mohlo se leccos zašmodrchat. „Tím, jak Nathan vstoupil do utkání, ukázal vítěznou mentalitu. Jeho reakce byla skvělá pro něj i pro celý tým,“ pravil trenér Steven Gerrard, když dostal od novinářů úplně první otázku.

Bylo jasné, že se téma Patterson otevře, protože toho kluka v půlce února vyřadil z kádru. Jeho a čtyři mladé kumpány z Rangers vyvedla policie z večírku v centru Glasgow. Pokuta za porušení koronavirových pravidel byla to nejmenší, co mohlo následovat.

Kdyby byl Gerrard nemilosrdný, dost možná by Pattersonovi ukázal dveře, až by se vrátil z povinné izolace. Místo toho ho nasadil ve složité chvíli do odvety proti Antverpám. Gól na 2:1 byl základem, od něhož se Rangers odrazili za výhrou 5:2. „Nathan prožil turbulentní dny a já věřím, že se z toho poučí. A tím bych tuhle aféru ukončil,“ řekl Gerrard.

Jako se dokázal postavit za kolegy coby kapitán Liverpoolu, to samé dělá i jako trenér. S pečlivě učesanou patkou a kravatou pod krkem. Slavia uprostřed března narazí na fotbalovou veličinu.

Stevie G., přezdívá se mu. Je mu 40, anglickou ligu sice nevyhrál, zato v Liverpoolu zvládl 710 zápasů a 186 gólů. Famózní finále Ligy mistrů 2005 pomohl otočit ze stavu 0:3. Kdo by si nepamatoval mistra Gerrarda? Uměl všechno a navíc dokonale. Střílel, bránil, režíroval, hlavičkoval, hecoval.

Jako trenér má při zápasech daleko menší manévrovací prostor, přesto potvrzuje, že má správný cit. Rangers, 54násobní mistři Skotska, jsou jeho první štace mezi dospělými.

Gerrard čistí slavnou značku. Rangers byli v roce 2012 kvůli dluhům přeřazeni do čtvrté ligy, teď míří za titulem. Prvním od průšvihu. Prvním pro Gerrarda, jenž má pod sebou zajímavý, odhodlaný a útočně naladěný tým. Třeba kapitán Tavernier, v roli obránce, nasbíral už 11 gólů a 10 asistencí. Teď je ovšem zraněný, což by se Slavii mohlo hodit. Naděje na úspěch stoupla.

Hrát čtvrtfinále Evropské ligy, to by zvedlo nejen cenu hráčů, ale také kredit celého českého fotbalu. Navíc pro rozjetou Slavii by ani to nemusela být konečná.