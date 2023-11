Sparta - Betis 1:0, povedená druhá půle, o důležité výhře rozhodl Haraslín

Opatrná první půle, nespoutaný druhý poločas, který Spartě vyšel. Víc jí vyhovovala otevřená hra, někdy až bláznivá. Domácím se líbilo, když se hrálo nahoru dolů, když vedli a měli víc prostoru.

Gól dal Haraslín v 54. minutě po povedeném manévru Kuchty. Ten si dobře zalepil míč po rychlém autu, zbavil se protivníka a přihrál na levou stranu Haraslínovi. Typická klička do středu a rána na zadní tyč. Kolik už podobných gólů slovenský útočník dal.

Pro sparťany to byla odměna za velmi aktivní nástup do druhé půle, která měla velké tempo. Výrazně nahradila první poločas, v němž vzrušující momenty chyběly.

Zatímco v prvním vzájemném duelu na začátku října v úvodu padly dva góly a hrál se fotbal bez zábran, v mrazivé pražské odvetě se oba týmy nejdřív zaměřily na to, aby branku nedostaly.

V první půli k ní měli blíž hosté, když Diao udržel míč a skrytou přihrávkou poslal do šance hroťáka Iglesiase. Ten si pozici ještě vylepšil kličkou, ale při zakončení narazil na Vindahla. Sparťanský gólman byl rychle na zemi a vymrštěnou nohou tým podržel.

Osmnáctiletý senegalský rodák Diao byl nebezpečný, urostlého mladíka domácí těžko zastavovali. Rychlost, síla v soubojích, technika. Ale po pauze se mu nedařilo, a byl dokonce střídán. Nepříjemný byl i středopolař Fekir, někdejší francouzský reprezentant, či hbitý Ezzalzouli, jenž nastupoval za Barcelonu.

Betis se poučil z prvního duelu. Dal si pozor na rychlé akce Sparty, protivníkům nedal prostor, hrál obezřetně z obrany. Od začátku šlo vysledovat, že to pro Spartu bude mimořádná šichta.

Sparťanská radost v podání Jana Kuchty a Qazima Laciho.

Oba týmy měly podobný způsob hry. Snažily se hrát po zemi, neztrácet míče, trpělivě kombinovat. Hosté v tom byli šikovnější, líp ovládali míč, byli úspěšnější v soubojích, přesnější, důraznější. Při ztrátě míče dokázali volné prostory bleskově zavírat.

I tak se sparťané občas přes střed pole dostali, ale nadějné akce nedokázali dotáhnout. Chtělo to kvalitnější centr či přihrávku do vápna. Nejvýraznější postavou byl Haraslín. Zkoušel se uvolnit svou typickou kličkou do středu a střílet. Ve 20. minutě se mu to povedlo protihráče zbavit, napřáhl z hranice vápna, ale ránu neumístil. Po půli si to vynahradil.

Do sestavy se po zranění vrátil kapitán Krejčí a patřil k nejlepším sparťanům. Krátce po Haraslínově možnosti hlavičkoval po rohu nad, když vyhrál i souboj s brankářem.

Momentka z utkání mezi Spartou a Betisem.

V obraně nenastoupil Sörensen, jenž chyběl kvůli nespecifikovaným zdravotním potížím.

Až na pár nedorazů to sparťané vzadu zvládli. Hosté po inkasované brance přidali, přiostřilo se. Sparťané se rvali, v tu chvíli byli pro sedmý tým španělské ligy nepříjemným soustem. Hosté znervózněli, ve vyhroceném závěru byli agresivní, někdy až zákeřní. Pořád však hrozili, jejich útoky byly nebezpečné.

Minutu před koncem mohli mít domácí klid. Agilní Laci vlétl do statické obrany, s míčem prošel z pravé strany do malého vápna, ale přihrávka přes celé vápno na Zeleného byla příliš prudká.

V hektickém nastavení se sparťané už ubránili.