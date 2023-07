O Ligu mistrů na severu. Spartu čeká Kodaň, nebo šampion z Islandu

Los 3. předkola Ligy mistrů mistrovská větev

Breidablik/FC Kodaň vs Sparta Klaksvík/Häcken vs HJK Helsinky/Molde Ludogorec Razgrad/Olympia Ljublaň vs Žalgiris Vilnius/Galatasaray Čenstochová/Karabach vs Aris Limassol/BATE Borisov Mostar/Slovan Bratislava vs Šeriff Tiraspol/Maccabi Haifa AEK Atény vs Dinamo Záhřeb/Astana nemistrovská větev

Braga vs Bačka Topola Glasgow Rangers vs Servette Ženeva/Genk Dnipro/Panathinaikos Atény vs Marseille PSV Eindhoven vs Sturm Štýrský Hradec