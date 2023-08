Když vyřadí Kodaň, zamíří do Polska, či na Kypr. Sparta ví, kudy do Ligy mistrů

O dalším soupeři Sparty na cestě do Ligy mistrů, kde chybí už dlouhých osmnáct let, rozhodl pondělní los ve švýcarském Nyonu.

Los play off fotbalové Ligy mistrů první utkání 22. a 23. srpna, odvety 29. a 30. srpna Mistrovská část:

Raków Čenstochová/Aris Limassol - FC Kodaň/Sparta Praha, Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys Bern, Antverpy - AEK Atény/Dinamo Záhřeb, Klaksvík (Faer. ostr.)/Molde (Nor.) - Olimpija Lublaň/Galatasaray Istanbul. Nemistrovská část: Glasgow Rangers/Servette Ženeva - PSV Eindhoven/Sturm Štýrský Hradec, Braga/Bačka Topola (Srb.) - Panathinaikos Atény/Marseille.

Pokud ale přes Kodaň nepřejde, propadne se do play off Evropské ligy a narazí na poraženého z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb. To mohou být paradoxně složitější soupeři než v zápasech o Ligu mistrů...

Už nyní navíc mají sparťané coby čeští mistři jistotu účasti minimálně v základní skupině Konferenční ligy.

Z možných soupeřů pro závěrečné play off Champions League, mezi kterými byli například belgické Antverpy, bývalý tým kouče Briana Priskeho, nebo třeba dvojice s faerským Klaksvíkem, je polsko-kyperské duo zlatý střed.

Na papíře se kyperský Aris i polský Raków jeví jako schůdnější protivníci než Kodaň. Ale nezapomeňte, jak právě polská Čenstochová loni v kvalifikaci Konferenční ligy trápila Slavii.

Tuze vyrovnaný dvojzápas rozhodl v pražské odvetě až minutu před koncem prodloužení domácí Schranz. Od té doby se Čenstochová stala poprvé polským mistrem a v letošní kvalifikaci už vyřadila estonskou Floru Tallinn (1:0 a 3:0) i ázerbájdžánský Karabach (3:2, 1:1).

Mírným favoritem bude i proti Limassolu.

Los play off Evropské ligy první utkání 24. srpna, odvety 31. srpna Slavia Praha/Dnipro - Luhansk, AEK Atény/Dinamo Záhřeb - FC Kodaň/Sparta Praha, Olympiakos Pireus/Genk - Čukarički (Srb.), Saint-Gilloise (Belg.) - Lugano, Astana/Ludogorec Razgrad - Ajax Amsterodam, Žalgiris Vilnius/Häcken - Aberdeen, LASK Linec - Zrinjski Mostar/Breidablik, Klaksvík (Faer. ostr.)/Molde - Šeriff Tiraspol/BATE Borisov, Olimpija Lublaň/Galatasaray Istanbul - Karabach/HJK Helsinky, Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Raków Čenstochová/Aris Limassol.

V kádru polského šampiona už nepůsobí český kapitán Tomáš Petrášek, který po konci smlouvy odešel do korejského Čonbuku, a u týmu už není ani trenér Marek Papszun, jenž maličký Raków vytáhl mezi polskou elitu až ze třetí ligy. Do Čenstochové naopak před pár dny zamířil bývalý záložník Sparty i Slavie Srdjan Plavšič.

To kyperský soupeř je pro českého fanouška neznámou. V minulém ročníku poprvé vyhrál domácí ligu, i když měl před nadstavbou šestibodovou ztrátu na první APOEL.

V kvalifikaci zatím vyřadil běloruský BATE Borisov po divokých výsledcích 6:2 doma a 5:3 venku. V týmu plném cizinců na startu sezony září zejména senegalský útočník Yannick Gomis, ještě na jaře v týmu působil také ruský reprezentant Aleksandr Kokorin.

Mimochodem, zajímavé je i dávné pojítko právě se Spartou: v letech 1976-80 a 1983-85 totiž v Limassolu trénoval český kouč Tadeáš Kraus, někdejší sparťanský kapitán a také trenér. Za československou reprezentaci vstřelil šest gólů ve třiadvaceti zápasech a zahrál si na dvou světových šampionátech.