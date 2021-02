Sparta poprvé pod Vrbou rozhodla až penaltou v nastavení, Slavia po dvou vlastních gólech bere jen bod

Praha Fotbalisté Sparty v premiéře pod novým trenérem Pavlem Vrbou, který v týdnu nahradil odvolaného Václava Kotala, po velkém obratu vyhráli v Olomouci 3:2. Vedoucí Slavie překvapivě remizovala na hřišti předposlední Příbrami 3:3, když o vítězství přišla až v páté minutě nastavení.

Sparta částečně odčinila minulou porážku 0:1 s Bohemians 1905 a v Olomouci v lize zvítězila po třech prohrách 0:1 za sebou. Letenští na druhém místě tabulky snížili náskok vedoucí Slavie na 10 bodů. Sigma vyhrála jediné z posledních 10 kol a je devátá.

Vrba změnil rozestavení s třemi stopery, s nimiž Sparta většinou hrála pod Kotalem, a nasadil čtyřčlennou obranu. Bývalý kouč národního celku či Plzně také do základní sestavy vrátil kapitána Dočkala, který minulá dvě kola začal na lavičce.

Sigmě chyběli hned tři stabilní hráči základní sestavy, přesto byla od úvodu aktivnější a v deváté minutě otevřela skóre. Zahradníček z pravé strany poslal míč do vápna a nabíhající Daněk umístil balon přesně pod břevno. Osmnáctiletý talent dal svůj druhý ligový gól v kariéře.

Ve 24. minutě pálil z dobré pozice González, trefil však jen střed branky a Nitu. Chvíli nato na druhé straně vyrazil gólman Mandous Karlssonovu ránu.

Tři minuty po změně stran Hanáci zvýšili. Po Mandousově dlouhém nákopu zaváhala hostující defenziva, González přetlačil Vitíka a sám před Nitou nezaváhal. Španělský záložník skóroval už počtvrté za poslední tři kola.

Vzápětí mohl González přidat další branku, ale Spartu tentokrát zachránil Nita. V 57. minutě Pražané snížili. Vitík vysunul kolmicí na hraně ofsajdu Krejčího staršího a ten obstřelil Mandouse.

Za 10 minut Letenští srovnali. Sudí Franěk po zásahu videorozhodčího přezkoumal zákrok Zmrzlého ve vápně na střídajícího Kozáka u monitoru a nařídil penaltu. Karlsson poslal Mandouse na opačnou stranu.

Pražané po vyrovnání ožili a brzy mohli dokonce otočit stav. Nejprve zachránil Sigmu stoper Hubník, poté Hancko hlavičkoval těsně vedle a následně Mandous vytáhl hlavičku Krejčího mladšího.

V 83. minutě zahrávali penaltu i domácí poté, co Franěk u monitoru vyhodnotil zákrok Krejčího mladšího na Daňka jako nedovolený. González však Nitu ani nadvakrát nepřekonal a gól z Breiteho dorážky neplatil kvůli nedovolenému zákroku na sparťanského brankáře.

Už v nastavení pak Letenští dokonali obrat. Greššák ve vápně fauloval Kozáka a Karlsson s přehledem proměnil i druhou penaltu. Švédský záložník dal poprvé v české lize v jednom utkání dvě branky.

Divočina v Příbrami

V úvodním poločase si dali vlastní gól oba stopeři vršovického týmu David Zima a Ondřej Kúdela, na průběžných 1:1 vyrovnával Peter Olayinka. Krátce po změně stran dotáhnul ztrátu Abdallah Sima a v 81. minutě otočil skóre Kúdela z penalty. Těsně před koncem ale zařídil outsiderovi bod Radek Voltr.

Slávisté se na kluzkém hřišti pokrytém jinovatkou hledali a příbramskou branku oranžovým míčem poprvé vážněji ohrozili až v 15. minutě, kdy Stanciu z halfvoleje těsně minul.

Domácí drželi s mistrem krok a ve 21. minutě překvapivě otevřeli skóre. Voltr dostal prostor na křídle, zpětnou přihrávkou našel v šestnáctce Nového, jehož střelu Zima tečoval do vlastní branky.

Příbramské vedení však trvalo pouhé tři minuty. Stanciu z rohu zatočil míč přímo do břevna, od něho se míč odrazil k Olayinkovi a ten ho kolenem zblízka dostal za čáru.

18. kolo první fotbalové ligy: Sigma Olomouc - Sparta Praha 2:3 (1:0)

Branky: 9. Daněk, 48. González - 67. a 90.+3 obě z pen. Karlsson, 57. Ladislav Krejčí I. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Dresler - Pechanec (video). ŽK: Hubník, González, Greššák - Ladislav Krejčí II. Bez diváků. 1. FK Příbram - Slavia Praha 3:3 (2:1) Branky: 21. vlastní Zima, 45.+2 vlastní Kúdela, 90.+5 Voltr - 24. Olayinka, 55. Sima, 81. Kúdela z pen. Rozhodčí: Hrubeš - Caletka, Kříž - Petřík (video). ŽK: Lalkovič, Vilotič, Nový, Kvída - Zima, Olayinka, Tecl. Bez diváků. FK Teplice - FK Pardubice 0:1 (0:0) Branka: 51. Cadu. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pečenka - Ginzel (video). ŽK: Hyčka, Moulis, Gabriel - Hlavatý, P. Černý, Čihák. Bez diváků. Hrálo se v sobotu: Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 0:2 (0:0) Branky: 52. Rondič, 90.+3 Pešek. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Horák - Hocek (video). ŽK: Ba Loua, Ondrášek - Koscelník, Mara, Karafiát, Fukala. ČK: 42. Kaša (Plzeň). Bez diváků. MFK Karviná - SFC Opava 3:1 (0:0) Branky: 60. Papadopulos, 70. Tavares, 82. Qose z pen. - 50. Nešický. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Poživil - Adámková (video). ŽK: Papadopulos, Bartošák, Dramé - Dedič, Fendrich, Smola, Kováč (asistent trenéra). ČK: 84. M. Hampel (Opava, kondiční trenér). Bez diváků. Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 2:1 (2:1) Branky: 10. Necid, 41. Květ - 26. Růsek. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Šimáček - Orel (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Pernica, Sedlák, Vaněk. Bez diváků. Hrálo se v pátek: Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 1:0 (0:0) Branka: 84. Mršič. Rozhodčí: Marek - Mojžíš, Ratajová - Adam (video). ŽK: Alvir, Čavoš, Javorek - Potočný. Bez diváků. Utkání Jablonec - Slovácko bylo kvůli nezpůsobilému terénu odloženo.

Středočechy těsně před pauzou vrátila do vedení hodně kuriózní branka. Kúdela poslal „malou domů“ Kolářovi, ale vyběhnutý slávistický gólman uklouznul a míč se dokutálel do prázdné branky. Pražané poprvé od derby se Spartou v listopadu 2018 inkasovali v lize dvakrát v úvodním poločase.

„Za normálních okolností by se to podklouznutí nestalo. Terén byl specifický a měli jsme se vyvarovat tomu, abychom malé domů hráli přímo do branky, ale hráli je mimo branku. Aby chyba, která se může stát, neskončila gólem,“ prohlásil Trpišovský.

„Samozřejmě pro nás to byl velmi šťastný a kuriózní gól, ale byl tam nějaký tlak na Ondru Kúdelu, možná za to jsme byli odměnění,“ doplnil příbramský kouč Pavel Horváth.

Těsně po změně stran Sima křížnou střelou těsně minul. Senegalský útočník si spravil chuť v 55. minutě, kdy si v pokutovém území naběhl na přihrávku od Provoda a ranou o břevno nedal Melicharovi šanci.

Devatenáctiletý Sima zaznamenal jedenáctý ligový gól v ročníku a v tabulce střelců dotáhl vedoucího sparťana Juliše. Krátce po vyrovnání z lavičky naskočil i obránce Deli, který se do Slavie vrátil na hostování z Brugg.

Hosté měli převahu a obléhali pokutové území Příbrami. Sima po přidržení od Vilotiče upadnul v šestnáctce a sudí Hrubeš po dlouhé konzultaci s videorozhodčím odpískal pro Slavii penaltu, kterou v 81. minutě proměnil Kúdela. Příbram čelila jedenáctému pokutovému kopu v ligové sezoně a i v pátém utkání jarní části.

Náskok Pražanů mohl pojistit Sima, ale z brejku netrefil odkrytou branku. Příbram naopak z poslední akce vyrovnala. Zorvan poslal míč do šestnáctky a Voltr hlavičkou o břevno potřetí překonal Koláře. Tři góly v ligovém utkání vršovický celek naposledy obdržel v květnu 2018 s Jabloncem.

„Naštěstí pro nás Slavia v 90. minutě nevyužila brejk do prázdné brány a v 95. minutě jsme šťastně vyrovnali. Byl jsem rád hlavně za kluky, myslím, že odevzdali velmi dobrý fyzický a taktický výkon,“ uvedl Horváth.

Slávisté s Příbramí zaváhali po šňůře devíti ligových výher, ale jako jediní v aktuální sezoně nejvyšší soutěže dál drží neporazitelnost a celkem bodovali už 30 utkání v řadě.

„Dostáváme některé samozřejmě zbytečné góly, které jsme na podzim nedostávali nebo jsme ty situace přežili,“ podotkl Trpišovský. „Dva vlastní góly za zápas je hodně velká kuriozita a já ji zažil poprvé,“ dodal kouč úřadujících mistrů.

Středočeši nezvítězili v sedmi kolech po sobě, jediné dva body při této sérii získali za domácí remízy s Plzní (0:0) a Slavií. „Pro nás je remíza se Slavií skvělý výsledek a odrazový můstek k tomu, abychom sbírali body dál,“ konstatoval Horváth.