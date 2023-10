Sparta - Rangers 0:0, domácí mrzí zahozené šance, v závěru je podržel Vindahl

Ve vyrovnané skupině C mají Sparta a Rangers po čtyřech bodech, po výhře v Limassolu vede Betis Sevilla se šesti body. Za dva týdny se Sparta představí v Glasgow, což bude velmi důležitý souboj o druhé místo, z něhož se postupuje do jarní vyřazovací části.

Sparta v minulosti na Letné už dvakrát Rangers porazila a nedostala gól, naposledy před dvěma lety. Přestože její herní převaha i počet nebezpečných situací byly nyní nejvýraznější, v zakončení se jí vůbec nevedlo.

Dlouho soupeře přehrávala, měla spoustu střel, nebezpečných situací i šancí, ale nakonec mohla i prohrát. V závěru ji dvakrát podržel Vindahl. Poslední slovo však mohli mít Olatunji s Peškem, ale velkou šanci zazdili.

„Jsem trochu zklamaný, že jsme doma nevyhráli. Měli jsme znovu obrovskou podporu diváků. Chtěli jsme vyhrát i pro ně a zároveň získat tři body ve velmi těžké a vyrovnané skupině. V první půli jsme hráli velmi dobře, byli jsme dominantní v mnoha ohledech, například šancích nebo střelách na branku. Chyběla nám ale finální kvalita v koncovce, soupeře podržel i brankář,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci.

V prvním poločase byli blízko ke gólu především Birmančevič s Lacim, branku mohli dát i Ryneš a stoper Vitík, ale dobře zasáhl Butland, nebo na poslední chvíli zasáhli obránci. Rangers se před bránu dostali jednou po rohovém kopu, ale Vindahla neohrozili.

Trenér Priske neměl k dispozici kapitána Krejčího s nejlepším střelcem Haraslínem, možná i proto se žádný z dvanácti pokusů v prvním poločase neujal. Spartě také ublížilo, že po dvaceti minutách musel hřiště opustit zraněný wingback Preciado.

Skotský vicemistr ofenzívou hodně šetřil, se Spartou se nepustil do otevřené partie, i proto se nehrál strhující zápas. Vzrušující okamžiky přicházely nárazově a to dlouho výhradně před bránou Rangers.

Domácí navnadila už v páté minutě krásná akce Birmančeviče, který od levé postranní čáry obešel tři protivníky, narazil si s Kuchtou, ale jeho ránu Butland vyrazil a poradil si i dorážkou Laciho. To byla vyložená šance.

Sparťané drželi míč, kterým trpělivě soupeře obehrávali, a když se jim podařilo střed pole překonat, byli pak nebezpeční. Když na protivníka zatlačili, donutili ho ke zmatkům a vytvářeli si zajímavé situace. Ukazovalo se, že Rangers jsou vzadu zranitelní. Nulu udrželi také díky mnoha obětavým zákrokům.

Brankář Rangers Jack Butland likviduje jednu ze sparťanských střel.

Videoasistent během první půle třikrát zkoumal potenciální pokutový kop. Dvakrát zůstal ve vápně ležet Vitík, podruhé to bylo po dělovce Ryneše. Domácí stoper už už dorážel do odkryté brány, ale v poslední chvíli mu tam vložil nohu obránce. Jednou centr Birmančeviče zastavila ruka.

Hosté jen velmi zřídka naznačili ofenzivní možnosti, v první půli vůbec nebyl vidět někdejší slávista Sima, který se těsně před výkopem srdečně zdravil s bývalým spoluhráčem Kuchtou. Víc nebezpečný byl hrotový útočník Dessers, který před dvěma lety dal za Feyenoord čtyři góly Slavii, všechny v Praze, po dvou v základní i vyřazovací fázi Evropské ligy. Sparťané však útoky Rangers zastavovali daleko od svého pokutového území.

Po přestávce měli domácí chvílemi tlak, ale vzešla z něj jen jedna šance. V 58. minutě Birmančevič, nejlepší z domácích, znovu pláchl po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Kuchtu, který však bránu minul.

Filip Panák padá po souboji s Cyrielem Dessersem z Rangers.

Hosté hráli zezadu, hru zpomalovali, nikam se nehnali. Postupně, když přibývalo sparťanských nepřesností, vyráželi častěji do protiútoků. Po jednom z nich v 76. minutě střílel z hranice pokutového území Lammers, Vindahl vytáhl mimořádný zákrok.

„Když je to ve druhé půli 0:0, musíte si dát pozor i na protiútoky a kvalitu Rangers, kterou v určitých chvílích předvedli. V některých ohledech to bylo velmi vyrovnané utkání, na druhé straně jsme z určitého pohledu měli blízko k výhře. Jestli měl dnes někdo zvítězit, měli jsme to být my,“ shrnul Priske.

Po vystřídání Birmančeviče a Laciho hosté hru zcela vyrovnali, domácí ztratili ofenzivní sílu. Byli zbrklí, zmatkovali, cítili, že jim zápas utíká pod rukama, když ho dlouho měli ve své moci. A mohlo být ještě hůř, střídající Pereira, hrající s ochrannou maskou a hokejovým číslem 99, pálil z levé strany. Vindahl míč vytáhl konečky prstů na břevno. Nakonec však mohl rozhodnout Olatunji.