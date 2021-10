Neurážejte naše děti. Spartu šokuje chování skotské strany

„Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu,“ píše se v prohlášení.

Z deseti tisíc vřeštících dětí, z nichž většina velký pohárový zápas zažila poprvé a spousta z nich vůbec prvně byla na Letné, právník a aktivista pákistánského původu Aamer Anwar, který je zároveň advokátem finského záložníka Kamary z Rangers, udělal rasisty, ačkoli v Praze vůbec nebyl.

Sparťanská reakce na obvinění z rasismus Prohlášení klubu v češtině i angličtině

A svým názorem, který si mohl udělat maximálně z ruchových mikrofonů při televizním přenosu, zřejmě „nakazil“ zbytek britské populace včetně tamních novinářů.

„Bohužel musíme číst zoufalé útoky právníka Aamera Anwara, který se pohybuje za hranicí toho, co by si advokát měl dovolit. V českém prostředí už by se jeho jednáním zabývala advokátní komora. Jeho aktivistickým přístupem a online šikanou by se měla zabývat příslušná instituce ve Skotsku. Vyvolávání xenofobních tendencí a slovní útoky na bezbranné děti jsou za hranou morálky a slušného vychování,“ píše Sparta.

I soudě podle tamních médií projev nevole k soupeři pro Brity znamená rasismus. Svezl se s tím i například renomovaný server BBC. A to bez ohledu na to, že na tribunách byli jen chlapci a děvčata od šesti do čtrnácti let.

„Sledujeme v prostředí sociálních sítí i v mediálním prostoru bezprecedentní xenofobní vyjádření proti České republice, jejím občanům a dokonce i jejím dětem. Popisujete chování dětí nesprávně, přivlastňujete si právo hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí, které nemají ponětí o tom, co je to rasismus. Je to drzost,“ stojí v prohlášení.

Přitom jeden z přímých účastníků Steven Gerrard, trenér hostujících Rangers, žádné rasistické chování nepostřehl. „Soustředil jsem se na hru, nejsem si ničeho vědom,“ řekl Gerrard na tiskové konferenci.

Vzápětí však dodal: „Ale pokud se to stalo a je to pravda, jsem zklamaný, ale ne překvapený. Jestli urážky mířily na Glena, je to nesmírné zklamání.“

Sparta se zároveň obrátila na zástupce Rangers. „Žádáme je, aby se podíleli na zastavení xenofobní atmosféry směřující k našim dětem, naší překrásné zemi a jejím obyvatelům.“

Skotská média i tamní veřejnost spíš neunesla další porážku od českého týmu a rasismem zakrývají neschopnost hráčů Rangers i trenéra Gerrarda.

Kauza má dokonce i politický rozměr, český ministr zahraničí Jakub Kulhánek si předvolá britského velvyslance Nicka Archera.

Loni na podzim Sparta dvakrát porazila Celtic Glasgow 4:1 v Evropské lize. Slavia ve stejné soutěži letos na jaře v osmifinále vyřadila Rangers po výsledcích 1:1 doma a 2:0 na Ibrox Parku.

Právě i tento duel zažehl nepřátelství. Rangers neunesli nepříznivý stav a blížící se vyřazení.

Útočník Roofe brutálním faulem vážně zranil slávistického brankáře Koláře.

Po dalších hrubých zákrocích slávistický obránce Kúdela cosi pošeptal Glenu Kamarovi, který ho obvinil z rasismu. Kúdela připustil vulgární urážku, po utkání pak Kamara protihráče fyzicky napadl ranou pěstí do obličeje. Dostal trest na tři utkání, Kúdelovi disciplinární komise UEFA zastavila činnost na deset utkání, aniž by mu rasismus byl prokázán.

„Podporujeme prohlášení Sparty a plně souhlasíme s jeho obsahem,“ napsal na svůj twitterový účet předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

Kúdela kvůli trestu přišel o mistrovství Evropy, kde český národní tým zdolal domácí Skotsko 2:0 a na jeho úkor postoupil do play off šampionátu. A naposledy ve čtvrtek Rangers nestačili na Spartu.

Jediný skotský úspěch v poslední době zaznamenal Celtic v předkole Evropské ligy proti Jablonci (3:0 a 4:2).