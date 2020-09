Sparta: Zveřejnili jsme jména nakažených, protože chceme pomoct k posunu v přemýšlení lidí o covidu

Praha Vůbec jako první se ve fotbalové lize rozhodli jít s pravdou ven. Fotbalová Sparta před nedělním utkáním se Zlínem (3:1) odtajnila jména dvou nakažených koronavirem. „Dospěli jsme k tomu, že nechceme mlžit a dá se říct, až vypadat komicky, protože by patrně stejně bylo zřejmě, o jaké hráče se jedná,“ říká pro Lidovky.cz tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Už před nedělním zápasem Sparty se Zlínem se vědělo, že do něj nezasáhnou dva hráči Sparty - Ladislav Krejčí mladší a Libor Kozák se totiž během týdne nakazili koronavirem a jsou v karanténě, podle informací letenského celku se u obou hráčů neprojevují žádné příznaky nemoci a cítí se dobře.

„V našem týmu proběhla interní komunikace o tom, jak dále postupovat s informací, že máme dva nakažené. Dospěli jsme k tomu, že nechceme mlžit a dá se říct, až vypadat komicky, protože by patrně stejně bylo zřejmě, o jaké hráče se jedná. Chtěli jsme také vstoupit do veřejné diskuze o tom, že se k člověku, jenž je testován pozitivně, přistupuje špatně,“ vysvětluje pro Lidovky.cz Kasík.

„Jsou vystavováni tlaku okolí a chceme tím říct: Přece to není něco, o čem byste se měli být mluvit. Je to nemoc, s níž se v tuto chvíli potýkáme a chceme přispět k posunu v přemýšlení ve společnosti. Pro mnohé mladé kluky jsou fotbalisti vzorem a je třeba poukázat na to, že nemoc je v této době rozšířená a může se přenést i na fotbalisty,“ pokračuje tiskový mluvčí Sparty.



Nedělní utkání na Letné sledovalo 5469 diváků za zpřísněných opatření, otázkou však zůstává, jestli jich bude možno tolik sledovat i v následujících zápasech po dalších chystaných opatřeních vlády. Ligová fotbalová asociace (LFA) je však zatím stále přesvědčená, že i po případném zpřísnění vládních opatření proti šíření koronaviru by i nadále mohli na ligové zápasy chodit diváci. Upravené kapacity stadionů, pravidelné kontroly hráčů a další vlastní zavedená opatření totiž podle ní dělají z fotbalu jedno z nejbezpečnějších prostředí v České republice.

„Ke každému utkání po návratu z karantény jsme přistupovali s tím, že jsme se řídili pokyny ministerstva zdravotnictví. U větších vchodů pro fanoušky jsme je rozdělili na dva tak, aby se koncentrace lidí co nejvíce zmenšila. Rouška je povinná při vstupu na stadion, s tím, že ji doporučujeme nosit i po celý průběh zápasu, hlavně ale v místech jako jsou fronty u stánků a celkově vnitřní prostory. Na tribunách už nošení kontrolováno nebylo,“ dodává pro Lidovky.cz Kasík.

Zůstanou fotbaloví fanoušci na tribunách?