Spasí Sunderland 22letý boháč? Anglický klub má ze třetí ligy vytáhnout nový majitel

Sunderland Do podvědomí fanoušků se fotbalový klub ze Sunderlandu v posledních letech dostal zejména díky seriálu Sunderland ’Til I Die (v české distribuci Dycky Sunderland) z produkce Netflixu, který dokumentuje pád tohoto anglického týmu do třetí ligy. Zpátky na vrchol by ho chtěl přivést již třetí majitel za poslední čtyři roky.

Spasit Černé Kočky, jak se celku přezdívá, přišel teprve dvaadvacetiletý Francouz Kyril Louis-Dreyfus. Mladý obchodník zdědil jmění po magnátovi Robertovi Louis-Dreyfusovi, který dříve mimo jiné šéfoval Adidasu. „Je nám všem jasné, že uprostřed globální pandemie je klub v těžké pozici a čeká nás několik krušných měsíců. Pokud ale všichni budeme dělat, co máme, věřím, že se Sunderlandu může podařit vrátit se na nejvyšší úroveň anglického fotbalu," věří mladý byznysmen. Na svět velkého fotbalu ho připravil právě otec, který vlastnil francouzský velkoklub Olympique Marseille. Dvaadvacetiletý miliardář proto tvrdí, že ví, co od nové role očekávat. „Jsem si plně vědom odpovědnosti, která patří k roli člověka, který se má starat o budoucnost klubu." Právě jeho otec byl považován za jeden z hlavních důvodů, proč se Marseille vrátila na výsluní evropského fotbalu, a v podobný scénář doufá nyní i jeho syn. „Je pro mě obrovskou poctou připojit se k tomuto historickému klubu ve městě proslulém svou bohatou fotbalovou kulturou, která sahá až do roku 1879," vzkázal. A jaké má s klubem plány do dalších let? „Máme připravenou dlouhodobou strategii, která spojí hrdé tradice Sunderlandu s moderní strukturou a přístupem. Budeme se snažit zapojit výzkum a inovace do všech výkonnostních oblastí a klást důraz na vývoj hráčů a herní styl týmu," prohlašuje. „Chceme vytvořit tým, který bude bavit. Rovněž bychom si přáli znovu spojit tým s fanoušky, jejichž podpora je pro náš budoucí úspěch zásadní," prosí diváky, které pád do třetí ligy od fotbalu odradil, aby dali Sunderlandu ještě jednu šanci. „Pokud budeme dřít všichni, pevně věřím, že se na vrchol znovu dostaneme, a já se nemůžu dočkat, až na tom začnu pracovat." Celková hodnota Kyrilova bohatství není veřejně známa. Po smrti svého otce získal třetinu jeho majetku, odhaduje se ale, že disponuje jměním ve výši 58 miliard korun. Odkup majoritního podílu klubových akcií musí ještě odsouhlasit ligová asociace, podle všeho by se ale mělo už jednat pouze o symbolické potvrzení.