Splněný sen. Mistr světa zkompletoval cennou sbírku Pokémonů, prodávat ji nehodlá

Věřte, nebo ne, svět karet Pokémonů nebyl nikdy tak populární u vášnivých sběratelů, známá značka slaví 25 let od svého založení.

Jedním z nich je i mistr světa z roku 2014 Christoph Kramer, ten v nedávné době zkompletoval sbírku a stal se hrdým vlastníkem všech 151 karet. „Myslím, že každé dítě narozené v 90. letech bylo velkým fanouškem Pokémonů. Bylo skvělé sbírat karty na základní škole a vždy bylo jakýmsi dětským snem mít je všechny,“ hodnotí Kramer.

Gotta catch 'em all! 梨



Christoph #Kramer shows off his collection of the original 151 @Pokemon cards ️#DieFohlen pic.twitter.com/8LpteC00aO