Královcovi děkujeme, aspoň máme větší prémie, glosuje finále poháru kouč Liberce Hoftych

PRAHA Po porážce v červencovém finále poháru se Spartou se fotbalový Liberec hodně zlobil, že rozhodčí Pavel Královec nevyloučil sparťana Frýdka za šlápnutí na Malínského. Nyní, když se podle policejních odposlechů objevilo spojení s možným zákulisním ovlivněním přes obviněného Romana Berbra, se k utkání vrací trenér Slovanu Pavel Hoftych. „Rozhodčí Královec na videu viděl to, co všichni ostatní - že Frýďas na něj šlápl úmyslně, což je jasná červená. Proto je nepochopitelné, že to rozhodčí vyhodnotil jinak,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co na kauzu, která se objevila téměř půl roku po vašem pohárovém finále se Spartou, říkáte? Bavíte se o tom v klubu?Nebavíme se o tom vůbec, protože máme teď (před Evropskou ligou) jiné starosti. Samozřejmě ten zápas nějak proběhl, bylo kolem něho hodně emocí, tenkrát jsme to i komentovali. Rozhodčí udělal velkou chybu, když neudělil jasnou červenou, což mohlo zápas změnit. Na druhou stranu jsme to měli ve svých rukách. Vedli jsme 1:0, měli jsme další jasnou šanci přidat na 2:0 a bylo by po zápase. Rondič ji však neproměnil, Heča ho vychytal, čímž jsme dovolili, aby do utkání vstoupily jiné faktory.

Lidovky.cz: Hned po zápase jste uvedl, že vám lidi říkali, že Frýdek měl za šlápnutí na Malínského červenou. Tedy už tehdy jste byli přesvědčeni o chybném rozhodnutí sudího, což se pak potvrdilo?Hlavně tam bylo video, na němž rozhodčí Královec viděl to, co všichni ostatní - že Frýďas na něj šlápl úmyslně, což je jasná červená. Proto je nepochopitelné, že to rozhodčí vyhodnotil jinak.



Lidovky.cz: Měl jste před finále nebo i během něj podezření, že by všechny okolnosti nemusely být v pořádku, že by do toho mohlo promluvit nějaké zákulisní dění?

To vůbec. Něčemu takovému nebo nějakým povídačkám ani člověk nemůže věnovat pozornost, protože pak by vám unikaly myšlenky, byl byste paranoidní, pořád byste se díval za roh, jestli vám někdo neubližuje. Beru to tak, že spousta zápasů v lize, ale i evropských pohárech vypadá, že může být ovlivněných. Třeba před dvěma týdny v Lize mistrů mezi Interem Milán a Realem Madrid zkušený rozhodčí za stejný faul nefaul nařídil jednou penaltu a podruhé druhou žlutou kartu pro Vidala. Občas máte pocit křivdy, jindy zase někdo jiný, takže pak na rozhodčí křičíme, ale snažíme se takovým spekulacím a povídačkám nepodlehnout. To bychom se museli zbláznit. Radši se soustředíme na svůj mančaft.

Lidovky.cz: Podle zákulisních informací je však celkem běžnou praxí, že se týmy v klíčových zápasech snaží zajistit delegaci takového rozhodčího, který jim minimálně nebude škodit, protože s každým sudím mají různé zkušenosti, s některými ne právě dobré. Zmínil to před dvěma týdny i Jan Nezmar, když ještě jakožto šéf sportovního úseku na Slavii loni v závěrečné fázi sezony komunikoval tuhle problematiku před jedním zápasem s Romanem Berbrem. Jsou to taky povídačky?

Samozřejmě vás vždycky zajímá, kdo to píská. My trenéři třeba někdy víme nebo vycítíme, který rozhodčí může mít blíž k nějakému klubu. Já jsem třeba zrovna s Pavlem Královcem neměl dobrou zkušenost ještě za trénování v Bohemce, kdy nám v duelu se Spartou po dvou žlutých za sebou rychle vyloučil střídajícího hráče, takže jsem nebyl úplně nadšený z toho, že nám bude pískat finále poháru. Ale jakožto trenér se o to zas tak moc nezajímám.

Na delegaci rozhodčích se podívám akorát den před zápasem, abych podle jména věděl, jaký se nasadí metr na posuzování zákroků, abychom na to mohli upozornit hráče. Na Bohemce jsme nějakého rozhodčího vetovali, tenkrát ta možnost byla, nevím, jak je to teď. Ale obecně se do těchto spekulací nechceme pouštět. Pak jdete do zápasu podrážděný, od začátku si myslíte, že rozhodčí nebude pískat spravedlivě. On pak píská dobře a vy prohrajete, protože vydáváte energii jiným směrem, než byste měl.

Hráči Sparty se radují s trofejí z vítězství v poháru.



Lidovky.cz: Říkal jste, že se v klubu o té kauze nebavíte. Ani tedy nehodláte dodatečně zpochybnit oprávněnost sparťanského triumfu?

Já jako trenér to nepředpokládám. Můžeme se bavit o tom, že jsme mohli mít ve vitríně pohár a přímou účast v Evropské lize... Taky je ale otázkou, jestli bychom po vyloučení Frýdka opravdu vyhráli, jestli by se třeba Sparta v deseti ještě víc nesemkla, to nikdo neví. V případě neudělení červené karty to bylo hrubé pochybení. Komise rozhodčích sice uznala penaltu, z níž dal Kanga na 2:1, jako správně nařízenou, i když já bych i u ní trochu polemizoval, protože z mnoha záběrů bylo vidět, že Tetteh svůj pád přihrál, ale ok, byla to spíš naše hloupost. V závěru jsme tedy o vítězství přišli, což nás mrzelo, ale o to víc nás pak těšilo, když jsme se do Evropské ligy dostali přes baráž s Mladou Boleslaví a tři kvalifikační kola.

Lidovky.cz: O to intenzivněji jste pak museli prožívat jednotlivé postupy, že?!

Bylo to docela krkolomné, ale nakonec jsme byli úspěšní. Vlastně můžeme rozhodčímu Královci i poděkovat, protože díky těm postupům přes tři předkola jsme si na prémiích určitě vydělali víc, než kdybychom šli do Evropské ligy přímo. Takže mu děkujeme (usmívá se).