UEFA a FIFA bránily Superlize nezákonně. Zneužily postavení, řekl Soudní dvůr EU

Dějiny Superligy přehledně: 1996 - Evropská fotbalová unie (UEFA) jednala se zástupci 36 velkých evropských klubů mimo jiné o možnosti vytvořit superligu, se kterou přišly nejsilnější kluby v čele s AC Milán, FC Barcelona a Manchesterem United. Projekt předpokládal, že by určitý počet velkoklubů hrál místo domácích soutěží mezinárodní ligu, v níž by měl místo více méně jisté. UEFA se návrhu bránila, viděla v něm ohrožení vlastních pohárových soutěží. 1998 - První vážný projekt polouzavřené soutěže vyhrazené velkoklubům představila společnost Media Partners, která se zabývá sportovními právy. Polovina celků měla být stálými účastníky, o zbývajících měly rozhodnou jejich výsledky v sezoně. Představitelé 14 klubů nabídku italské společnosti Media Partners na vytvoření nové soutěže odmítli a podpořili plány UEFA na změnu systému pohárů. Výsledkem jednání nakonec bylo rozšíření Ligy mistrů na 32 klubů a sloučení Poháru UEFA a Poháru vítězů pohárů (PVP), do soutěže (nynější Evropská liga) navíc začala postupovat část neúspěšných účastníků Ligy mistrů. 2001 - Šéf výkonného výboru UEFA Gerhard Aigner zopakoval, že unie nadále nemá zájem na vytvoření superligy. Ta měla podle tehdejších představ být konkurencí Ligy mistrů a měly v ní hrát Manchester United, AC Milán, Bayern Mnichov, Leverkusen či Borussia Dortmund. 2009 - Prezident Realu Madrid Florentino Perez znovu oživil bez výsledku myšlenku superligy, která by zajistila, že „ti nejlepší budou hrát s těmi nejlepšími“. Magazín France Football napsal, že by v Evropě měla do roku 2012 vzniknout nová elitní fotbalová soutěž jako náhrada za Ligu mistrů a Pohár UEFA. V superlize by podle časopisu mělo hrát po čtyřech klubech z anglické, italské a španělské ligy, po třech z německé a francouzské a další přední evropské celky. K informacím časopisu se však nikdo nehlásil a kluby i UEFA myšlenky na novou ligu popřely. Spíše negativně se k ní postavil tehdejší prezident Evropské fotbalové unie Michel Platini. „Pro nás je superliga předem ztracený případ. Taková idea je proti filozofii našeho prezidenta,“ uvedl tehdy mluvčí UEFA William Gaillard. 2013 - Prezident Galatasarye Istanbul Ünal Aysal na setkání zástupců předních celků kontinentu v Londýně prohlásil, že debaty o založení superligy pro dvacet největších evropských klubů opět nabírají na intenzitě. Podle Aysala měla soutěž nejpozději do pěti let nahradit Ligu mistrů. UEFA tehdy oznámila, že zatím nemá žádné náznaky, že by se velké celky chtěly odtrhnout. O plánech na superligu oficiálně nevěděla ani asociace evropských klubů ECA. „Naší superligou je Liga mistrů. Současný model nám vyhovuje a spolupráce s UEFA nese opravdu šťavnaté ovoce. Proto naše partnerství bude pokračovat i po roce 2018,“ prohlásil šéf Bayernu Mnichov a ředitel ECA Karl-Heinz Rummenigge. „Chtěl bych také zdůraznit, že asociace klubů založení superligy nikdy neprojednávala. 2018 - O plánech na vznik ligy pro největší kluby z Anglie, Francie, Itálie, Německa a Španělska informoval německý magazín Spiegel s tím, že podle dokumentů, které má list k dispozici, by soutěž mohla odstartovat už v roce 2021. Předseda UEFA Aleksander Čeferin v reakci na to označil možnost vzniku elitní klubové superligy za nesmysl. Podpořil ho i šéf Juventusu a ECA Andrea Agnelli, přestože italský celek měl být jedním ze zakládajících členů nové soutěže. 2020 - UEFA zkritizovala myšlenku turnaje pro elitní kluby zaštítěného mezinárodní federací FIFA, o jehož možném vytvoření informovala televizní stanice Sky News. Takzvaná Evropská Premier League by podle UEFA byla nudná a ohrozila by její elitní soutěž Ligu mistrů. Podle Sky více než 12 klubů z pěti nejlepších evropských lig jednalo o založení turnaje, který by mohl odstartovat v roce 2022. V průběhu sezony by se utkávalo 18 celků, nejvýše umístěné týmy v lize by se kvalifikovaly do vyřazovací fáze. 18. dubna 2021 - Dvanáct velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie oznámilo založení nezávislé a uzavřené superligy, jejíž členové budou mít k dispozici fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun). Proti se postavily FIFA i UEFA, která pohrozila přísnými tresty. Vytvoření soutěže ostře odsoudili současní i bývalí hráči, fanoušci, národní svazy a politici. Lídry projektu byly Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez se stal prvním předsedou superligy. Dalšími členy soutěže byly Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán. 21. dubna 2021 - Všech šest anglických fotbalových klubů, tři italské a také Atlético Madrid oznámily odchod z projektu superligy. Jeden z lídrů superligy Andrea Agnelli z Juventusu naznačil, že projekt končí. Anglické kluby odstoupily ze zamýšlené ryze komerční nezávislé soutěže po mimořádně silné kritice fanoušků, hráčů, trenérů, národních vlád, fotbalových svazů a mezinárodních federací UEFA a FIFA, které účastníkům pohrozily sankcemi. 11. května 2022 - Podle prezidenta Unie evropských fotbalových asociací Aleksandera Čeferina projekt tzv. superligy minimálně na několik let skončil. První muž UEFA nechtěl komentovat případné potrestání Juventusu Turín, Barcelony a Realu Madrid, které stále jevily ambice založit novou soutěž elitních týmů. Ve stejnou dobu UEFA představila novou podobu Ligy mistrů, kterou bude od sezony 2024/25 hrát 36 týmů v upraveném formátu základní části. „Nikoho nenutíme hrát naše soutěže, žádnou federaci nenutíme být naším členem. Každý si může založit svou vlastní fotbalovou unii. Pokud ale chce hrát svoje soutěže, tak nemůže hrát ty naše,“ podotkl prezident UEFA. 20. října 2022 - Bývalý šéf německé televizní stanice RTL Bernd Reichart byl jmenován výkonným ředitelem madridské společnosti A22 Sports Management, která se nadále snaží vytvořit samostatnou elitní soutěž. Nová podoba neuzavřené ligy bez stálých členů by se teoreticky mohla rozjet od sezony 2024/25. „To je první rozumný a realistický odhad. Ale je tady hodně proměnných, které opravdu neumím předvídat,“ řekl novinářům Reichart, podle něhož soutěž ponese i jiné jméno. 21. prosince 2023 - Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku rozhodl, že UEFA a FIFA blokováním plánované Superligy jednaly v rozporu s evropským právem. Podle soudců obě organizace zneužily svoje dominantní postavení tím, že hrozily sankcemi klubům a hráčům za vstup do jimi neschválených soutěží. „Soud rozhodoval o regulích FIFA a UEFA, nikoli o tomto specifickém projektu,“ uvedl soud s ohledem na plány na vznik Superligy. - Vzápětí A22 Sports představila nový návrh Superligy, podle kterého by v soutěži hrálo 64 mužských a 32 ženských týmů ligovým systémem. Zápasy by se konaly uprostřed týdne. Z utkání elitních evropských celků slibuje streamované přenosy zdarma. (ČTK)