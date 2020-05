Televize chtějí dostat fotbal všem. O2 TV nabídne zápasy levněji, chystá akce pro permanentkáře

Praha Fotbaloví fanoušci budou moci zbytek obnovené sezony první ligy, která se bude po koronavirové pauze dohrávat bez diváků, sledovat v televizi na placeném kanálu O2 TV levněji. Pokud si u hlavního vysílatele pořídí balíček na čtvrt roku, vyjde je nejvyšší soutěž měsíčně na 166 korun. Dosud to byly dvě stovky. Výraznějších slev by se měli pro zbytek ročníku dočkat permanentkáři, pro které O2 chystá spolu s Ligovou fotbalovou asociací a kluby speciální nabídku.

O2 TV k restartu ligy, která se rozběhne 23. května dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem, zlevnila balíček pěti sportovních programů, pokud si jej fanoušci koupí na tři nebo 12 měsíců. V případě roční varianty za 1799 korun je kompletní ligový program měsíčně vyjde na zhruba 150 korun. Navíc dočasně dostanou i několik nesportovních stanic. Dosud šlo nejvyšší soutěž v O2 v nejlevnější variantě sledovat za dvě stovky, takže pořízením ročníku balíčku by fanoušci ušetřili celkově 600 korun.



„Připravili jsme zvýhodněnou nabídku tarifu O2 TV Sport Pack, který obsahuje kanály O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Premier Sport a ČT sport za 499 korun na tři měsíce. Jde o novinku pro sportovní fanoušky spojenou s restartem soutěže. Divák dostane například všechny zápasy z Fortuna ligy, může sledovat show TIKI-TAKA i další sportovní obsah na daných stanicích,“ řekl ČTK tiskový mluvčí O2 TV Sport David Solnař.

Výraznější slevy plánuje O2 TV pro fanoušky, kteří mají zakoupené permanentky na domácí zápasy svého klubu, ale kvůli zákazu diváků v hledištích se na stadion nemohou dostat. Například jen mistrovská Slavia Praha má kolem 12 tisíc permanentkářů.

„Aktuálně řešíme s Ligovou fotbalovou asociací a kluby speciální nabídku pro permanentkáře. Konkrétní podoba pak bude známá po domluvě s LFA a kluby,“ uvedl Solnař.

Televize Sky oznámila, že bude v Německu vysílat vybrané zápasy prvních dvou kol první a druhé bundesligy po koronavirové pauze na volně dostupné stanici. O2 podobné částečné zpřístupnění restartované sezony v Česku zdarma neplánuje.

Pokud vláda více neuvolní limit počtu osob při sportovních akcích, bude O2 vyrábět přenosy v omezeném počtu lidí. V prostoru stadionů by bylo maximálně 15 pracovníků - dva komentátoři, reportér, kameramani a další technici. Předzápasové studio by se přesunulo do O2 areny.

O2 TV vysílá sedm z osmi utkání ligového kola, jeden duel má v programu volně dostupná Česká televize. Nejvyšší soutěž se naposledy hrála 9. března. Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.