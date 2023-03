Fotbalová liga: nejdřív nový držitel TV práv, pak ofsajdová čára pro VAR

V současné době fotbalová liga z televizních a marketingových práv za rok získá přibližně 230 milionů korun, z nichž ta audiovizuální přinesou přibližně 150 milionů korun. Jejich majitelem je do června 2024 společnost Pragosport.

I ta se může zapojit do tendru, který Ligová fotbalová asociace vypíše.

„Budou nastavené podmínky a kdo bude chtít vyhrát, musí je splnit,“ zdůraznil Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu.

Pragosport si pak práva sám obchoduje, přenosy z nejvyšší soutěže vysílá stanice O2 TV sport a O2 TV fotbal. Zápasy druhé ligy přináší Česká televize.

„Zásadní bylo, že jsme podepsali smlouvu s fotbalovou asociací (FAČR). To je pro nás zlomový moment. Máme co nabízet, co prodávat. Další kroky budou následovat,“ říká Svoboda.

Tím prvním bude podpis s poradenskou společností Deloitte. „A do konce září, teď mě nechytejte za slova, může to být o dva týdny dřív, o dva týdny později, chceme mít tendr uzavřený. Kdo práva na ligu získá, potřebuje čas, aby se na to připravil.“

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík se nechal slyšet, že vidí obrovský zástup uchazečů a že by cena televizních práv mohla vzrůst až trojnásobně, což by bylo přibližně 450 milionů korun.

„Nechci to úplně komentovat a cifry možným zájemcům vzkazovat přes média. Pravda je ta, že s dnešní hodnotou spokojení být nemůžeme,“ podotkl Svoboda.

„Od chvíle, kdy LFA práva na ligu sama prodává, dochází postupně k nárůstu, a to nezanedbatelnému. O kolik procent to bude nyní, to určí trh, jinak to jsou spekulace. Podle mě by to měl být aspoň dvojnásobek. Jedna věc je finanční plnění, pak jsou k tomu další závazky. Veškerá hodnota není určena jen číslovkou,“ zdůraznil šéf ligy.

Když nový držitel televizních práv přinese do fotbalu víc peněz, systém videoasistenta (VAR) by konečně měl mít tzv. kalibrovanou ofsajdovou čáru, která ofsajd rozezná na milimetr. „Má to s tím návaznost,“ podotkl Svoboda.

Kalibrovaná čára je nákladnou záležitostí, v českých poměrech by stála desítky milionů korun ročně. VAR v české lize dosud funguje bez ní. To však s sebou přináší kontroverzní situace.

„K této technologii potřebujeme samozřejmě součinnost dodavatele přenosů. Každopádně cílem je, abychom od léta 2024 ofsajdovou čáru měli.“