Gebre Selassie chce být v Liberci prospěšný, bude sportovním manažerem

„Jsem plný očekávání, co mi nová role přinese a jak se v ní budu cítit. Doufám, že v ní budu pro klub prospěšný,“ uvedl Gebre Selassie. Ve funkci chce využít zkušeností z angažmá v bundeslize. „V úzké spolupráci s trenérským štábem a sportovním ředitelem se budu věnovat záležitostem týkajícím se A-týmu,“ doplnil.

Podle ředitele klubu Pavla Marka přišel správný čas na to, aby se Gebre Selassie zapojil do chodu klubu v nové roli. „Už když se Theo vracel z Brém do Liberce, počítalo se s tím, že svých bohatých zkušeností bude moct ve prospěch Slovanu využít nejen jako hráč. Získáváme v něm posilu, která by měla pomoct s fungováním našeho sportovního úseku,“ řekl Marek.

Gebre Selassie v červnu neprodloužil v Liberci hráčskou smlouvu a v 36 letech ukončil profesionální kariéru. Nehrál už v závěru jarní části uplynulé sezony kvůli zlomenině nohy, kterou utrpěl na začátku března v utkání domácího poháru proti Spartě.

S fotbalem začínal ve Velkém Meziříčí, působil také v Jihlavě a pražské Slavii, s níž získal dva ligové tituly (2008 a 2009). Mistrovský primát si připsal i v Liberci (2012), nejdelší část kariéry pak strávil v Brémách, za Werder hrával v letech 2012 až 2021, než se předloni v létě vrátil do Slovanu.

V české lize si Gebre Selassie připsal 154 startů a devět branek, za reprezentační „áčko“ má na kontě 54 zápasů a tři góly.