Holoubkova premiéra skončila remízou. Boleslavský brankář dostal kuriózní gól

Mladoboleslavské poslal po rohu hlavou do vedení kapitán Marek Matějovský, který potvrdil dobrou střeleckou formu po hattricku v nedávném pražském Silvestrovském derby internacionálů. V 29. minutě rovněž hlavičkou srovnal Filip Havelka.

Těsně před pauzou poslal domácí znovu do vedení po zaváhání teplické obrany dorážející Andrej Kadlec, ale v 72. minutě výrazně chyboval pro změnu mladoboleslavský gólman Petr Mikulec. Tomu se zřejmě ve slunci ztratil míč a propustil zdánlivě neškodnou střelu Petra Hronka z velké dálky.

Sporťák @SportakCZ První gól v roce 2024 z kategorie kuriózních padl také v Mladé Boleslavi. https://t.co/dcxi4bfdwe oblíbit odpovědět

„První utkání hodnotím kladně. Rozdělil bych ho na dva poločasy, ve kterých jsme vystřídali dvě jedenáctky. První byl z naší strany možná koukatelnější. V tuto chvíli jsme všichni ve fázi poznávání, jak hráčský, tak i realizační tým,“ uvedl v tiskové zprávě Holoubek, nástupce odvolaného Marka Kuliče.

Vstup do zimní přípravy se nepovedl Jablonci. Jedenáctý tým nejvyšší soutěže překvapivě prohrál ve Varnsdorfu a navíc čtrnáctému celku druhé ligy nedokázal vstřelit ani gól.

„Byl to takový typický první přípravný zápas. Hodně trénujeme, ale na to se nechceme vymlouvat. Šanci dnes dostalo poměrně dost hráčů i z B-týmu. První poločas byl z naší strany ještě tak nějak v pořádku, ale druhá půlka byla hrozná, skoro tragédie. Šli jsme do toho v plném zatížení, chápu únavu, ale ligoví fotbalisté si s tímhle musí umět poradit,“ citoval klubový web jabloneckého trenéra Radoslava Látala.

FK Mladá Boleslav : FK Teplice FK Teplice 2:2 (2:1) Góly:

18. Matějovský

45. Kadlec Góly:

28. Havelka

73. Hronek Sestavy:

Trmal – Kadlec, Suchý, Král, Suchomel – D. Mareček, Matějovský (C) – Solomon, Mašek, Vaníček – Ladra.2. poločas: Mikulec – Kostka, Šimek, Král (C), Fulnek – Kodad, Žitný, Poulolo, Vojta, Buryán – Pulkrab. Sestavy:

Ludha – L. Mareček (C), Knapík, Mičević – Radosta, Havelka, Vachoušek, Křišťan, Švanda – Gning, Jásir.2. poločas: Němeček – Hora, Audinis, Cykalo – Radosta (60. Bednár), Kričfaluši (C), Trubač, Švanda (60. Urbanec) – Čerepkai, Fila, Hronek. Žluté karty:

44. Kadlec Žluté karty:

Rozhodčí: Vokoun – Černoevič, Hádek