Žádný bojkot. Vláda udělí víza soupeři Plzně: I kvůli prestiži českého fotbalu

„Vláda k tomuto rozhodnutí přistoupila především proto, že hráči soukromého kazašského klubu Tobol Kostanay reprezentují právě onen klub a Kazachstán, nikoliv Ruskou federaci, nebo Bělorusko,“ uvedl mluvčí Václav Smolka.

„Pokud by se vláda rozhodla víza neudělit, došlo by ze strany UEFA k disciplinárnímu řízení a možným sankcím proti FC Viktoria Plzeň, čímž by došlo nejen k finančním ztrátám, ale především poškození prestiže českého fotbalu,“ doplnil.

„Po celou dobu jsme poskytovali Tobolu Kostanaj veškerou asistenci a komunikovali se všemi zúčastněnými stranami, aby mohlo co nejrychleji padnout rozhodnutí,“ reagoval také mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík. „Vítáme, že je všechno vyřešeno, těšíme se na zápas a věříme, že nás ve čtvrtek přijde v důležitém utkání podpořit co nejvíce fanoušků.“

Alimžan Kaldijarov, majitel Kostanaje, ještě v úterý odpoledne tvrdil, že pokud by ruští a běloruští fotbalisté nastoupit nesměli, kazachstánský tým by vážně zvažoval bojkot.

Plzeň na O 2 TV Stanice O 2 TV Sport odvysílá duel Plzně s Tobolem Kostanaj v přímém přenose. Studio moderátora Petra Svěceného a expertů Zdeňka Folprechta s Jiřím Plíškem startuje od 18:15 hodin.

Šlo o brankáře Ivana Konovalova, obránce Alberta Gabarajeva s Pavlem Zabelinem a útočníka Pavla Kirejenka.

Podle informací České televize sice měli být i oni na palubě speciálu, který kazachstánský tým v úterý dopravil na letiště do Prahy. Mluvčí cizinecké policie Josef Urban však takovou informaci záhy vyvrátil.

„Tým Tobolu Kostanaj přiletěl do Prahy v jedenáct dopoledne. Byli jsme připravení, provedli jsme veškeré kontroly a nikomu jsme vstup do země odepřít nemuseli. Všichni sportovci v letadle, u kterých byla provedena pobytová kontrola, podmínky splnili,“ uvedl Urban pro iDNES.cz

„Situaci budeme nadále monitorovat. Jako cizinecká policie se vždy musíme řídit pouze aktuálně platnými nařízeními,“ doplnil.

Ta se v tomto konkrétním případě během dne změnila.

Start ruských a běloruských sportovců na českém území zakazuje v souvislosti s válkou na Ukrajině usnesení červnové české vlády.

Zástupci Tobolu tak minimálně v první fázi sami předešli tomu, co provázelo nedávný tenisový turnaj Prague Open, před kterým policisté odmítli pustit do země jednu z přihlášených hráček s ruským pasem. Organizátoři ve spolupráci s policií následně potvrdili, že ruské a běloruské tenistky v Česku startovat nesmí.

Podle výkladu Národní sportovní agentury by však pravidlo mělo platit jen pro reprezentanty svých zemí, což tenistky, které z nařízení zastřešující organizace WTA hrají pod neutrálním statusem a i na turnaje se přihlašují jako soukromé osoby, nejsou.

Také u ruských a běloruských fotbalistů, kteří nastupují za kazachstánský klub, nemusí být výklad zcela jednoznačný. Reprezentují vlastní zemi? Nebo spíš tým, ve kterém působí?

Vít Rakušan @Vit_Rakusan V situaci, kdy Rusko zabíjí na Ukrajině civilisty, není zároveň možné s ruskými sportovci měřit síly na sportovních kláních. Proto naše vláda přijala nařízení, které účast ruských sportovců a soutěží v ČR zakazuje. A policie ho důsledně uplatňuje. Díky.  https://t.co/Ulq9Sj3EE4 oblíbit odpovědět

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský už na začátku léta avizoval, že vymáhání zákazu je čistě v gesci policie, která v případě tenisového turnaj Prague Open skutečně zasáhla a připravena konat byla i nyní.

Pak se ale do věci vložil sám premiér.

„Děkuji české vládě v čele s premiérem Petrem Fialou za přijaté rozhodnutí, vycházející i z doporučení Národní sportovní agentury. Myslím, že tento krok je v zájmu nejen fotbalu jako kolektivního sportu, ale i integrity Konferenční ligy jako soutěže UEFA,“ reagoval předseda fotbalové asociace Petr Fousek.

Viktoria vyhrála první utkání v dalekém Kazachstánu 2:1 a má nakročeno k postupu do skupinové fáze.

Kostanaj dosud v evropských pohárech v aktuální sezoně podobný problém řešit nemusel. K zápasům do Finska (Honka Espoo), Švýcarska (Basilej) i Irska (Derry City) cestoval v kompletním složení, tedy i se zmíněnou čtveřicí.

Konovalov je dokonce gólmanskou jedničkou a jednou z opor týmu. Kirejenko a Zabelin v domácím utkání proti Plzni nastoupili jako střídající hráči, zatímco Gabarajev zůstal mezi náhradníky.

K dispozici nyní budou i v Česku, kam za zbytkem mužstva přicestují po vlastní ose.