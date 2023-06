Kapitán Souček z Černé Hory: Když jsem zdravý, chci hrát. Dovolená počká

Chladné Faery vyměnil za rozpálenou Černou Horu. Ostrou kvalifikaci na Euro za přátelák. Kapitána české reprezentace však nějaké změny nerozhodí. Vždyť z pompézních kulis finále Konferenční ligy zamířil za skromným prostředím na Faerské ostrovy a nyní do černohorské Podgorici. Energie má prý pořád dost.

ONLINE: Černá Hora vs Česko úterý 18.00 rozhodčí: De Gabriele - Spiteri, Scerri (všichni Malta)

Neuvažoval jste, že byste vynechal tento přípravný zápas jako Vladimír Coufal, váš spoluhráč z West Hamu?

Cuf měl náročnou sezonu, trápilo ho zranění, finále dohrával s pár šrámy. Byl rád, že zvládl kvalifikační zápas a může na dovolenou. Já chtěl být dál s týmem.

Co na to v klubu?

Ve West Hamu jsou vždy rádi, když jdeme reprezentovat. Často zmiňují, kolik mají reprezentantů. Je to pro ně čest stejně jako pro nás. Nechávají nás hrát za nároďák ať jde o kvalifikaci, mistrovství nebo přátelák.

A rodina vás nepřemlouvala, abyste zůstal doma?

Rodina by mě doma chtěla. A samozřejmě bych už taky chtěl být s nimi, ale vydali jsme se touto cestou. Dokud budu profesionálním fotbalistou a budu fotbal milovat tak jako teď, chci být na každém zápase. Když jsem zdravý, chci hrát, což se týká klubu i reprezentace.

Před čtyřmi lety, v kvalifikaci na Euro 2020, jste v Podgorici vstřelil gól. Do zápasu nastoupili ze současného týmu kromě vás už jen stoper Brabec a brankář Vaclík. Vzpomínáte?

Jistě, na ten zápas, který jsme vyhráli 3:0, i na svůj gól. Dokonce mi ho teď ukazovali při přípravě. Gól ze standardky, asistoval mi Sampi (Jakub Jankto). Kéž by se mi takový povedl i tentokrát.

Bude se hrát ve velkém horku, jak takové počasí snášíte?

Upřímně, radši mám anglické počasí. Tedy ne déšť, ale takové jako na Faerských ostrovech. Tohle vedro je spíš na odpočinek. My se ale musíme přizpůsobit, jsme profesionálové. Na začátku týdne jsme byli v Česku, pak na Faerech, teď tady. Je potřeba se před zápasem víc zaměřit na pití, jídlo a kvalitní spánek. Hraje se už od šesti, bude to náročné, ale věřím, že si s tím poradíme.

Jak jste na tom na konci sezony zdravotně?

Sezona byla hodně náročná jak fyzicky, tak psychicky. Psychika je teď ale dobrá a nohy jsou díky tomu odlehčené. Sezona se povedla nadstandardně, vyhráli jsme pohár a budeme hrát příští rok Evropskou ligu. V reprezentaci jsme to taky zvládli a udělali tři body. Teď se těším na poslední zápas a pak si budu užívat volna s rodinou.