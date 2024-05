Jdu do Liverpoolu. Kouč Slot potvrdil, že se stane Kloppovým nástupcem

Feyenooord obsadí druhé místo za PSV Eindhoven, oba kluby si zajistily účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

V posledním dějství v neděli se Slot rozloučí zápasem s Excelisorem. Kloppa čeká loučení rovněž v neděli proti Wolverhamptonu.

„Až doteď jsem nepřemýšlel o tom, že by to byla příprava na můj poslední zápas, ale to teď začíná,“ řekl Slot.

Populární a úspěšný Klopp opustí Liverpool po téměř devíti letech. Klub se podle BBC domluvil s Feyenoordem na Slotově uvolnění za devět milionů eur (přes 226 milionů korun). Další dva miliony eur (přes 50 milionů korun) může nizozemský celek získat dodatečně na bonusech.

„Na začátku týdne přemýšlíte o tréninku a podobných věcech. Ale ten pocit je teď silnější. Proto jsem teď na tiskovku přišel trochu pozdě, protože jsem se chtěl rozloučit s některými lidmi osobně a věnovat jim víc času než jen potřesení rukou,“ poznamenal Slot.

„Výjimečné pocity rostou. Je velmi příjemné cítit, že si lidé opravdu myslí, že je mého odchodu škoda. Nejsou to jen slova, já to tak opravdu cítím a moc to pro mě znamená.“

Rodák z Bergentheimu loni podepsal tříletou smlouvu poté, co Feyenoord dovedl k nizozemskému titulu.

Bývalý trenér Alkmaaru loni v létě odmítl nabídky Leedsu United a Tottenhamu Hotspur. Podle ESPN si Slot do Liverpoolu vezme svého asistenta Sipkeho Hulshoffa, který byl rovněž asistentem Ronalda Koemana u nizozemské reprezentace.