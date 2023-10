Nového kouče Zlína budí v noci sestava. Musíme posílit. Cíleně, říká Červenka

„Přišli jsem k týmu, který není v dobré pozici, který neměl v poslední době výsledky. Jsme tady, aby se to změnilo. Čas ukáže, jestli se to povede. Věříme, že se to podaří,“ pronesl po své oficiální inauguraci Červenka, který se vrací do známého prostředí.

S klubem, kde ligu hrál i trénoval jako asistent Bohumila Páníka, podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další dvě.

Štaci u nejhoršího týmu soutěže jste vzal bez váhání?

Kroměříž jsem opouštěl těžce. Nabídka přišla strašně rychle, v pondělí ráno. Ani mě to nenapadlo. Měl jsem starosti se svým týmem. Ale hned během telefonátu jsem řekl, že by mě to zajímalo. Potěšilo mě to. Jsem rád za tuhle příležitost. Vážím si jí.

Bylo vaší podmínkou, že si vezmete z Kroměříže svoje asistenty?

Kluci z bývalého realizačního týmu jsou bezproblémoví, ale chtěl jsem lidi, se kterými jsem pracoval čtyři, pět let. Znám je velmi dobře. Vím, co můžou týmu dát.

Světlík si ale teprve začal odpykávat dvanáctizápasový trest z druhé ligy. Není to problém?

Je to stejná komplikace. Hlavně pro něj. Ale budu mít k dispozici Lukáše Motala a v klubu jsou kluci, kteří nám můžou v některých zápasech pomoct.

Už jste zhlédl sobotní duel s Boleslaví, který Zlín prohrál 5:9?

Ano. První poločas byl velmi slušný, do stavu 3:1 velmi dobře zvládnutý. Pak přišla desetiminutovka, která zlomila celý zápas a všechny kluky tak, že nedokázali reagovat na vývoj utkání, které pak skončilo neslavným výsledkem. Lavinu už nedokázal nikdo zastavit.

V úterý odpoledne jste viděl tým poprvé. Co jste hráčům pověděl?

Snažíme se k přípravě přistupovat pozitivně. Něco jsme si řekli k poslednímu zápasu. Trénujeme, jako by se nic nestalo. Aby kluci uvěřili, že dokážou zápasy zvládat, vyhrávat je. Když se budeme babrat v tom, že se prohrálo poněkolikáté vysokým rozdílem, nedojdeme k cíli, který chceme. Vítězit, získávat body a stoupat tabulkou výše. Ale zase to není tak, že bychom hráče hladili. Jsme důslední, přísní, věcně na ně apelujeme.

Co teď mužstvo potřebuje nejvíce?

Vyhrávat. V ofenzivě je vidět rukopis. Ví, co chtějí hrát. Dokážou se dostat do nebezpečných situací, ale pak následuje obranná fáze, ze které všechno vychází. V té musíme být důslednější. Inkasovaných gólů je strašně moc. Většinou to byly individuální chyby, nedůslednost, špatná koncentrace, což celý tým sráží. Musíme zapracovat na zodpovědnosti každého hráče, za svůj post, za svůj prostor, aby byla maximální. Jedině tak se můžeme posunout a dostávat méně branek.

Jaká je vaše trenérská filozofie?

Nemyslím si, že jsem defenzivní trenér, jak o mně před třemi lety někdo prohlásil v Kroměříži. Je pravda, že kladu v obraně důraz na detaily. V ofenzivě chci hrát přímočaře, rychle nahoru. Vyžaduji, aby kluci kombinovali. Jenom nakopávání k výsledku nevede.

Rýsuje se vám sestava? Změníte ji hodně?

Přemýšlím o ní už od úterního rána. Dokonce i v noci, když se probudím. To je nezvyk. Takhle jsem to nikdy neměl. Musíme najít sestavu, která bude konkurenceschopná Olomouci a pak dalším soupeřům.

Je výhoda, že spoustu hráčů znáte?

Některé jsem měl v áčku, jiné v béčku, Cedidlu jsem trénoval ve čtrnáctce, mladé kluky Slončíka s Bužkem znám přes tatínky. Čelůstku si pamatuji, když šel do juniorky. Vazeb tady mám hodně. Může mi to pomoct. Kluci jsou otevření, charakterově velmi dobří. Jsem rád, že tady jsou.

Klub před sezonou proklamoval, že bude sázet na mladé, postupně od toho ale upustil. Dáte jim šanci?

Mladí patří do týmu. Znám je. Vidím, co v nich je. Jsou šikovní, talentovaní. Pokud budou v daný moment přínosní pro tým, příležitost dostanou. Klidně od začátku. Věřím, že dříve nebo později dostanou možnost všichni.

Někteří hráči vám tykají. Zůstane to tak?

Zůstane. Respekt a vzájemnou úctu máme takovou, že si ke mně nic nedovolí. Když je budu chtít pohladit, pohladím je. Když bude potřeba, řeknu jim to ostře.

Budete chtít po vedení posily?

Tým je slušný, ale abychom se zachránili, potřebuje doplnit na několika postech. Už jen kvůli vyšší konkurenci. V zimní přestávce to chceme řešit. Je potřeba posílit cíleně, ne jen nahodile. Ne že nám někdo někoho nabídne.

Co hráči z druhé ligy, kterou máte zmapovanou?

Jsou tam šikovní kluci, kteří se mi líbili. Budeme je skautovat. Ale přestupová politika není jednoduchá. Budeme hledat hráče napříč první a druhou ligou, samozřejmě v zahraničí.

V Kroměříži jste nechal syna Patrika, ve zlínském týmu do 10 let hrají vaše dvojčata. Jak vzali váš návrat do Zlína?

Jeden začal plakat, Kroměříž mu přirostla k srdci. Druhý se na mě díval, co to pro něj znamená. Ale jdou se mnou kamkoliv. Fotbal je baví. Doufám, že jsem jim udělal radost.

Kroměříž je po vašem exodu bez trenérů. Doporučil jste za sebe náhradu?

Hledají ji. Je to pro ně komplikace. Kluci byli na něco zvyklí. Ale zase to pro ně může být impulz. Nový trenér, nová motivace. Byl jsem tam dlouho, pět roků. Věděli jsme o sobě všechno. Věřím, že to zvládnou.