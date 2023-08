Starej se o áčko, hraje blbě, řekl mu Paták. Budějovický kouč o divné penaltě

Sám ví, jaké to je. Byl trenérem třetiligové Mohelnice v době, kdy tam pod nedůvěryhodnými čínskými majiteli docházelo k těžko pochopitelným herním kiksům, které vedly k podivným výsledkům, po nichž policie obvinila čtyři lidi.

Po tehdejším skandálu tvrdil: „Jsem daleko obezřetnější.“

Reakce Michala Patáka „Jestli jste na zápase nebyl, tak se nemáme o čem bavit,“ reagoval stroze Michal Paták do telefonu na redaktora iDNES.cz a odmítl vysvětlit, za co penaltu odpískal. Redaktor se sudímu pokusil položit doplňující otázky týkající se i údajných sázek, ale Paták hovor ukončil.

Teď zažil s budějovickou rezervou, kde působí od začátku loňského roku, nepříjemné déjà vu. V pražských Kobylisích přitom nešlo jen o diskutovanou penaltu.

Co se stalo předtím?

V prvním poločase jsme měli dvě tutové šance: z jedné jsme dali gól, při druhé jsme šli sami na bránu, ale pokaždé nám byly odmávané ofsajdy, které z našeho pohledu nebyly. V tu chvíli jsme začali tušit, že to budeme mít těžké.“

A měli?

Bylo tam možná víc scénářů. Ale když jsem viděl, jak rozhodčí nastavuje první poločas, vzpomněl jsem si na Mohelnici. Tušil jsem, že se může stát něco divného, velice divného, nadpřirozeného.

Jak to myslíte?

Možná je to pouze má domněnka nebo nějaká šuškanda, ale myslíme si, že měl do poločasu padnout určitý počet branek. Že v tom byly sázky. Kdyby podobná situace nastala na druhé straně, třeba by se penalta pískala taky. Mám informace o pokynech na hřišti: aby se hrálo co nejdéle, aby padla branka a tak dál.

Opravdu?

Kluci se to na hřišti domákli, já pak jen zpětně zjistil, co slyšeli. Ale znovu opakuju: je to pouze domněnka, která se ke mně donesla. Stejnou situaci jsem zažil už v Mohelnici, plácali jsme se v tom dlouho, nebylo to vůbec příjemné.

Dvě situace z prvního poločasu. Obě zastavené pro ofsajd. Po té první (vlevo) vstřelili Českobudějovičtí gól, který neplatil. Po té druhé (vpravo) šli sami na bránu.

Mluvil jste s rozhodčím Patákem?

O poločase. Řekl jsem mu, že vím, o co tady jde. Že není dobré, co udělal a že si myslím, že má vsazeno, nebo že je vsazeno na zápas.

Jak reagoval?

Ať se prý starám o naše áčko, které hraje úplně blbě. Nic víc.

Reakce Admiry „Admira Praha vyjadřuje politování a současně se distancuje od sledu událostí v závěru prvního poločasu utkání 3. kola ČFL Admira Praha - Dynamo České Budějovice B. Kontroverzní rozhodnutí o nařízení pokutového kopu a především nastavení času nad rámec základní hrací doby prvního poločasu považujeme za velmi nešťastné. Tato mediálně velmi šířená událost neprávem znehodnocuje výkon našeho mužstva v utkání a především nezaslouženě vrhá velmi špatné světlo na klub.“

Pokud šlo o sázky na vyšší počet gólů, jak s tím jde dohromady neuznaný gól a zastavená tutovka, o kterých jste mluvil?

Možná jen v zápase bylo víc scénářů, které se vzájemně neslučovaly.

Nerozumím.

Třeba jsem jen paranoidní, ale i domácí potřebovali vyhrát, protože měli před utkáním nula bodů... Nevím, třeba proto nás pomezní ve slibných akcích opakovaně zastavil. V Praze ani nefungovala kamera, takže jediný záznam z utkání je z té naší, kterou jsme původně nechtěli brát. Nakonec je ale dobře, že jsme ani my, ani Admira v prvním poločase nedali další gól.

A muselo se tak čekat až na vymyšlenou penaltu?

Kdyby góly padly, nikdo by na nic nepřišel. My bychom si utkání nějak zhodnotili, Admira by oslavila krásnou výhru a jelo by se dál.