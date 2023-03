Zaskočený Santos: Nemohl jsem tomu uvěřit, Češi jsou takovým stylem proslulí

Do konce loňského roku vedl své Portugalsko, s kterým v roce 2016 na evropském šampionátu triumfoval.

Do bojů o Euro s cizí reprezentací vstoupil špatně. „Čechům musím jen poblahopřát, vyhráli zaslouženě,“ řekl Santos uznale. „Nám nevyšlo nic, co jsme si naplánovali. A to nemluvím jen o tom šíleném začátku.“

Češi totiž už po 130 sekundách vedli o dvě branky. Neuběhla ani půl minuta, když dali první gól. „Pak je strašně složité něco hrát. Nemohl jsem uvěřit, co se stalo. Od toho se pak všechno odvíjelo. Moje zodpovědnost.“

Santos už něco podobného zažil. Když vedl Řecko na evropském šampionátu v roce 2012, dostal od Čechů góly ve třetí a v šesté minutě od Petra Jiráčka s Václavem Pilařem. Pak se jeho tým zmátořil, i tak nakonec prohrál 1:2.

V Praze neměl nárok. „První minuty nás hodně zaskočily. Přitom jsme věděli, jak Češi hrají, že takový start je pro ně doma typický. Je to jejich styl, kterým jsou proslulí. Agresivně a rychle do útoku,“ tvrdil Santos.

„Náš hlavní problém byl, že jsme neudrželi míč a dostávali se pod tlak. Mohli jsme sice dál kontaktní branku, ale to se nepovedlo.“

V pondělí Poláky čeká v druhém utkání Albánie.

„Musíme se uklidnit, rozebrat to, říct si, co nefungovalo a připravit se. Potvrdilo se, že kdo špatně brání, nemůže dobře útočit.“