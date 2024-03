Kouč Hašek po premiéře: Za pár dní jsem poznal, že se na kluky můžu spolehnout

Musela to být pro vás úleva, protože do zápasu jste vstoupili vyloženě bojácně.

Je pravda, že na to, jak jsme chvílemi byli na kolotoči, jsme to zvládli a závěr dohráli velmi dobře. Vždycky je přece příjemnější vyhrát.

Jak důležitý je výsledek pro hráče, aby věřili ve vaší práci?

Podstatný je pro nás všechny, pro naše sebevědomí. Hned v úterý nás čeká ještě důležitější zápas doma s Arménií, kdy je třeba potvrdit, že zvládáme jet na vítězné vlně. Přijede soupeř, který bude bránit, budeme muset víc tvořit. Ale já se budu opakovat: za těch pár dní, co jsme spolu, jsem hodně spokojený s přístupem kluků. Vím, že se na to do budoucna můžu spolehnout.

Ale hra dlouho drhla. Souhlasíte?

Upřímně, nechtěli jsem hrát tak hluboko, nedařilo se nám držet míč, pod tlakem jsme dělali až rizikové kombinace. Prvních dvacet minut jsme pořádně neudrželi míč na soupeřově polovině. Trápilo nás napadání. A když jsme nahoře propadli, už se to na nás dvakrát třikrát nepěkně valilo. Víme, že máme co zlepšovat. V klidu si uděláme rozbor a budeme na všem pracovat.

Co byste pochválil? Teda kromě výsledku.

Hlavně to, jak nám pomohli střídající hráči. To by se líbilo každému trenérovi. Do zápasu vyběhli připravení mentálně, takticky i fyzicky.

Svou éru u reprezentace jste zahájil se čtyřčlennou obranou. To bude váš styl?

Především jsem rád, že nikdo dopředu nevěděl, jaká bude sestava. Zůstali jsme nečitelní, což je vždycky nepříjemné. Z vlastních zkušeností můžu říct, že to nemám rád, když nevím, jak soupeř nastoupí. My jsme měli málo času na trénink, za dva dny nenacvičíte skoro nic.

Takže budete nečitelní i dál?

Chceme tak působit. Uvidíme, v jaké sestavě naskočíme do dalšího utkání. Jen vám prozradím, že sestava stejná nebude. Dostanou šanci další.

Že jste sparťanského kapitána Krejčího posunul ze stopera na defenzivní štít, to bylo v plánu?

Domluvili jsem se, že si tu pozici vyzkouší, ale zároveň jsme měli připravenou variantu, že ho stáhneme a budeme hrát na tři stopery. Dokonce jsem o tom po dvaceti minutách silně uvažoval.

Nakonec jste zápas otočili a vy velmi emotivně oslavoval Barákův vítězný gól.

Protože tohle angažmá člověk prožívá, to je přece sen pro každého. Užívám si to a věřím, že tak to bude mít nejen realizační tým.

Mimochodem, tušil jste, že bude přímý kop zahrávat právě Antonín Barák? U míče stál ještě Adam Hložek. Oba náhradníci.

Já věděl, že si to vezme Tonda. Jen jsem na něj křičel, ať trefí bránu. Právě pro takové chvíle je zpátky v týmu. Víme, že se umí soustředit na nejdůležitější okamžiky v zápase.