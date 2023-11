Kluci měli být připravení k zápasu a hrát, řekl trenér fotbalistů k hříšníkům

Je to vás velké profesní a lidské zklamání, trenéra?

Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velké zklamání a velká komplikace. Hráči se omluvili a opustili sraz. Věřím, že to neovlivní přípravu na důležitý zápas.

Jaké bylo jejich vysvětlení, že před tak důležitým zápasem vyrazili popíjet na diskotéku?

Byli taky přepadlí, omluvili se týmu, ale to je prostě málo. Uvědomili si, co udělali. Hrozně je to mrzelo, ale už se stalo a musí za to nést následky.

A vám teď chybí dva obránci základní sestavy.

Komplikace to pro nás je, co si budeme nalhávat, kluci měli být připravení k zápasu a hrát. Nicméně věřím tomu, že tady máme dostatek kvalitních hráčů, kteří je nahradí.

Stačí vám remíza k postupu. Jaký herní plán zvolíte?

Remíza by nám ke kýženému postupu stačila, ale nedá se na ni hrát. Uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet. Jednoznačně chceme jít dopředu, být aktivní, dát góly a zápas rozhodnout, i když víme, že soupeř si zaslouží respekt. Prohrál v kvalifikaci stejně jako my jedno utkání a jejich výsledky teď byly velice dobré.

Může vám tento incident pomoct v tom smyslu, že se tým ještě víc semkne?

Věříme spíše našemu odhodlání získat postup, než myslet na to, že tady něco nahrazujeme. Chceme na Euro.